L’annonce forte de Gianni Infantino sur les futures Coupes du Monde

La toute nouvelle EFC (European Football Clubs), anciennement ECA, accueillait le président de la FIFA ce jeudi à Rome pour son congrès. À cette occasion, Gianni Infantino a posé les bases d’une réflexion qui pourrait bientôt devenir une norme. À l’instar de ce que la FIFA avait fait en 2022 en déplaçant exceptionnellement la Coupe du Monde au Qatar en novembre-décembre, l’instance dirigeante envisage sérieusement de programmer plus régulièrement des Coupes du Monde en automne, face aux grosses chaleurs dont sont victimes certains pays hôtes en juin-juillet. Un exemple qui fait automatiquement référence aux conditions climatiques difficiles constatées l’été dernier aux États-Unis, à l’occasion du Mondial des Clubs.

« Nous sommes déjà entrés dans les détails, nous en discutons tout le temps. Il ne s’agit pas seulement d’une Coupe du Monde, c’est une réflexion générale. Même quand vous jouez dans certains pays européens en juillet, il fait très, très chaud, donc nous devons peut-être y réfléchir. En fait, le meilleur mois pour jouer au football, qui est juin, n’est pas très utilisé en Europe. Il existe peut-être des moyens d’optimiser le calendrier, mais nous en discutons et nous verrons quand nous arriverons à des conclusions. Nous devons simplement garder l’esprit ouvert. C’est un fait que dans le monde, si vous voulez jouer partout en même temps, vous pouvez jouer en mars ou en octobre, très probablement. Car en décembre, vous ne pouvez pas jouer dans une partie du monde et en juillet, vous ne pouvez pas jouer dans une autre partie du monde. Nous devons tenir compte de tous ces éléments lorsque nous parlons des compétitions des équipes nationales, de la libération des joueurs pour les équipes nationales, des compétitions de clubs, et voir comment nous pouvons améliorer les choses dans l’intérêt de tous. L’enjeu est donc de taille », a-t-il confié dans des propos relayés par le Times.