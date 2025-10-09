Brésil : Carlo Ancelotti prévient ses stars avant la Coupe du Monde

Sélectionneur de la Seleção depuis son départ du Real Madrid cet été, avant le Mondial des clubs, Carlo Ancelotti rêve désormais de remporter la Coupe du Monde avec le Brésil. Avec comme obsession celle qui se profile en 2026, le technicien italien a voulu avertir ses stars, Raphinha, Vinicius, Rodrygo ou encore Richarlison en étant plutôt très clair : l’unique objectif est de ramener la 6e étoile au peuple brésilien.

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avant le match amical contre la Corée du Sud ce vendredi, l’ancien coach des Merengues a déclaré : « chacun d’entre nous pense à l’objectif, qui est très clair : nous devons remporter la Coupe du Monde, et non être les meilleurs joueurs du monde. Je veux des joueurs qui pensent qu’ils veulent être en Coupe du Monde pour gagner, et non pour être les meilleurs. » Le message est passé.