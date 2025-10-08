Eder Militão a failli prendre sa retraite

Redevenu titulaire dans l’axe central de la défense du Real Madrid suite aux contre-performances d’Antonio Rüdiger, Eder Militão a également retrouvé le maillot de la Seleção lors de cette trêve internationale. A cette occasion, le joueur de la Casa Blanca a confié qu’il profitait à fond de ce come-back après avoir pensé à raccrocher les crampons après sa deuxième grosse blessure au genou.

«Lors de ma deuxième blessure (au genou), beaucoup de choses m’ont traversé l’esprit. J’ai pensé à arrêter le football, car ce n’est pas facile, mais grâce à l’aide de ma femme, de ma fille et de mes coéquipiers, je suis aujourd’hui ici pour bien jouer. (…) Ce furent deux années difficiles, avec deux blessures très compliquées. Finalement, on aborde la deuxième différemment, car on connaît déjà le processus. Ce n’est pas facile à gérer. Il faut être très attaché à sa famille, à Dieu… Cela vous éloigne de votre routine, de ce que vous avez l’habitude de faire, de vous entraîner. Tout à coup, vous vous retrouvez chez vous, dépendant de l’aide de quelqu’un, de quelqu’un qui fait les choses à votre place. Grâce à Dieu, je me suis remis de mes blessures, je suis revenu au plus haut niveau, ce qui n’est pas facile», a-t-il confié en conférence de presse.