Le nouveau Kylian Mbappé choque tout le monde, la folie Luca Zidane enflamme déjà l’Algérie

Kylian Mbappé met toutes les chances de son côté

Kylian Mbappé fait un début de saison XXL. « Buteur à toute heure » titre le journal L’Equipe, avec 16 buts en 12 matches, le Kyks réalise le meilleur début de saison de sa carrière tout simplement. Il est buteur toutes les 66 minutes, une aubaine pour le Real Madrid qui a besoin d’un Mbappé à son meilleur niveau. La version royale d’un Mbappé toujours plus impressionnant, il semble enfin parfaitement adapté au contexte madrilène et il a pris les rênes de son équipe. Le numéro 10 du Real sait qu’il est dans une saison capitale : la deuxième avec le club madrilène donc il sera très attendu vu le peu de trophées la saison dernière, et évidemment la Coupe du Monde l’été prochain. Pour ça, Mbappé pourra compter sur son nouveau talent, les penalties. Il est devenu maître à onze mètres, d’ailleurs, il n’a pas raté une seule tentative depuis le 4 décembre 2024 contre Bilbao. Un détail important quand on sait qu’il avait pu en manquer plusieurs avec le PSG, à son arrivée au Real et évidemment avec les Bleus à l’Euro contre la Suisse.

Lucas Zidane et la fierté de représenter l’Algérie

Un gardien fait parler en ce moment, un certain Luca Zidane. Le fils du champion du monde 98 a choisi de jouer pour l’Algérie, un choix qui fait parler, mais qui a fait beaucoup d’heureux, notamment dans la famille Zidane où le lien avec l’Algérie est toujours puissant. Son grand-père Smail et bien sûr Zinedine son père ont été très heureux d’apprendre que Luca Zidane allait représenter le pays de ses origines, avec tout ce que cela implique. Et en Algérie avoir un Zidane dans l’équipe nationale, c’est forcément quelque chose de fou, d’ailleurs, on pousse déjà pour qu’il devienne le numéro 1. L’Algérie affronte la Somalie ce jeudi devant 60 000 personnes et l’attraction principale de cette rencontre s’appelle Luca Zidane, alors qu’on ne sait même pas s’il va être titulaire. Peu importe pour les supporters algériens, pour le moment, on veut juste savourer d’avoir un Zidane en sélection. Le reste, ils verront plus tard.

Le parcours atypique de Mateta

Pour le rassemblement de l’équipe de France, on pourra aussi compter sur l’appui du très solide Jean-Philippe Mateta. L’attaquant de Crystal Palace s’apprête à découvrir l’équipe de France à 28 ans, ce qui est plutôt tard au 21ᵉ siècle. Le buteur du club londonien s’est confié dans L’Equipe, il parle de son parcours semé d’embûches et du nombre d’étapes qu’il a dû traverser pour finir aujourd’hui sous le maillot bleu. Et même si Mateta a pu être chambré par certains coéquipiers sur ses ambitions qui paraissaient démesurées, il a eu raison parce qu’aujourd’hui, il est bel et bien sélectionné en équipe de France. Et sauf surprise, il aura du temps de jeu demain contre l’Azerbaïdjan.