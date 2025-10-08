Hervé Renard souhaite revenir en Afrique

Revenu à la tête de l’équipe nationale de l’Arabie saoudite il y a un an après un passage mitigé du côté de l’équipe de France féminine, Hervé Renard (57 ans) s’est confié dans un entretien accordé à l’Equipe où il évoque un potentiel retour en Afrique : « pour l’instant, je pense à mon avenir jusqu’au 14 octobre (date du deuxième match des play-offs de qualifications pour la Coupe du monde, face à l’Irak). Sinon, je sais que je retournerai en Afrique un jour. Quand on me renverra, peut-être, ou quand il faudra que j’y retourne. C’est le destin qui choisira. Et puis j’espère être à la tête d’une sélection pour la Coupe du monde 2034, qui se déroulera ici. Je n’aurai que 66 ou 67 ans, ça va ! »

Pour rappel, Hervé Renard était à la tête des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du Monde en Russie, en 2018, puis déjà à celle de l’Arabie Saoudite de l’édition au Qatar, en 2022, où il a pu réaliser la victoire la plus mémorable de l’histoire de l’Arabie Saoudiute en s’imposant contre l’Argentine de Messi (1-2). « Cela restera à vie dans les mémoires saoudiennes, c’est leur match du siècle », a-t-il déclaré.