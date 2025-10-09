Vinicius Jr reconnaît avoir trompé Virginia Fonseca et présente ses excuses publiques

Vinicius Junior a reconnu publiquement sur Instagram avoir trompé Virginia Fonseca. Il écrit : « on traverse tous des moments qui nous font réfléchir et grandir. Récemment, j’ai vécu une situation qui m’a fait réfléchir et reconnaître que certaines attitudes ne représentaient pas la personne que je voulais être ni le type de relation que je souhaitais construire. » Il décrit Virginia comme « une femme incroyable, une mère admirable, pour laquelle j’éprouve une immense affection et un immense respect ».

Le joueur ajoute : « même si on n’était pas encore officiellement un couple, il y avait une connexion sincère. Je n’ai pas honte d’admettre que j’ai été négligent, que je n’ai pas réagi de la meilleure façon possible et que je l’ai déçue. » Il conclut par avouer que : « l’idée est maintenant de tout recommencer. Sans mensonges, sans disputes, sans masques. Avec beaucoup d’amour, d’affection et de respect. » Voilà une nouvelle polémique qui touche le Brésilien du Real Madrid.