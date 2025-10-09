C’est bouclé pour l’arrivée de Sébastien Pocognoli à l’AS Monaco !

C’était l’un des sujets de cette trêve internationale d’octobre du côté de la Ligue 1. Qui allait remplacer Adi Hütter du côté de l’AS Monaco ? Malgré une cinquième place en Ligue 1 à trois points du leader, le Paris Saint-Germain, et à deux unités de l’Olympique de Marseille (2e), du Racing Club de Strasbourg (3e) et de l’Olympique Lyonnais (4e), les Asémistes ont plutôt déçu. C’est surtout le contenu des rencontres qui a fait défaut à Adi Hütter et à ses hommes. En Ligue des Champions, il y a aussi eu cette lourde défaite 4-0 contre le FC Bruges même si le match nul 2-2 qui a suivi contre Manchester City était plus positif. Ce n’était néanmoins pas assez pour faire fléchir les dirigeants monégasques qui voulaient du changement.

Le favori a vite été défini et il s’agissait d’Edin Terzic, libre depuis un an et son départ du Borussia Dortmund. Cependant, le technicien germano-croate n’a pas accepté la proposition monégasque. Il y a eu également des approches pour Thiago Motta et Sergio Conceiçao (désormais à Al-Ittihad) mais ce n’est pas allé très loin. En revanche une autre option plaisait au club du Rocher, il s’agit de Sébastien Pocognoli. Ancien latéral gauche belge passé par Genk, l’AZ Alkmaar, le Standard de Liège et qui a fini sa carrière à l’Union Saint-Gilloise, l’ancien international (13 capes avec les Diables Rouges) a directement décidé de se tourner vers le coaching.

Pocognoli va venir avec Mirallas

Passé par les jeunes de l’USG, de Genk et de la sélection belge, il officie dans la peau d’un numéro un depuis la saison dernière. S’il ne compte que 69 matches à son actif (39 victoires, 15 nuls et 15 défaites), Sébastien Pocognoli a frappé fort en remportant le titre de champion de Belgique et la Supercoupe dès son arrivée. Cette saison, l’Union Saint-Gilloise mène le championnat après 10 journées, avec 3 points d’avance sur le FC Bruges, et il a aussi débuté en Ligue des Champions où son club pointe à la 20e position. Ce matin, la tendance était à des discussions positives mais on a passé un cap dans ce dossier.

D’après les informations de Nieuwsblad, Sébastien Pocognoli a décidé de rejoindre l’AS Monaco et sera accompagné par Kevin Mirallas son entraîneur des attaquants qui a l’expérience de la Ligue 1 puisqu’il a évolué à Lille et à Saint-Etienne. L’Union Saint-Gilloise a d’ailleurs déjà décidé de se tourner vers un remplaçant et cible désormais Rik de Mil, l’actuel coach de Charleroi. Alors qu’il n’avait plus qu’un an de contrat avec le club bruxellois, Sébastien Pocognoli ne coûtera qu’une indemnité d’un million d’euros à l’AS Monaco qui va donc démarrer un nouveau cycle avec lui.