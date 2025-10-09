L’AS Monaco a rencontré son candidat favori

Les jours d’Adi Hütter sont comptés, et son sursis n’est dû qu’aux tractations que mène l’AS Monaco avec les successeurs possibles de l’Autrichien. La première cible, Edin Terzic, a décliné la proposition monégasque. Depuis, d’autres noms sont évoqués avec plus ou moins d’insistance, comme celui de Thiago Motta pour lequel la presse italienne mentionnait des contacts.

Des contacts, il y en a entre le club de la Principauté et Sébastien Pocognoli, le jeune entraîneur de l’Union Saint-Gilloise, surprenant vainqueur de la dernière Jupiler League. Âgé de 38 ans, l’ancien latéral gauche a gagné le titre au cours de sa première saison en tant qu’entraîneur principal d’une équipe première, le tout avec un certain panache. Voilà pourquoi il plaît à l’AS Monaco, qui a pu constater que Pocognoli avait su mettre en valeur les jeunes joueurs de son effectif et ainsi permettre de belles ventes (Sadiki à Sunderland, Ivanovic à Benfica, Amoura à Wolfsbourg ou encore Vanhoutte à l’OGC Nice).

Pocognoli croisera la route de l’OM quoiqu’il arrive

Forcément, cet excellent début de carrière a braqué les projecteurs sur Pocognoli, qui avait vite coupé court aux rumeurs (notamment au RC Lens), annonçant vouloir vivre une deuxième saison à l’USG, avec la perspective de disputer la Ligue des Champions. Cela a d’ailleurs très bien débuté avec une victoire à l’extérieur face au PSV lors de la 1ere journée, avant une nette défaite à domicile contre Newcastle. Pas de quoi affoler l’Union Saint-Gilloise, qui trône en tête du classement de Jupiler League, mais qui vient de vivre sa première défaite sur la scène nationale cette saison, sur la pelouse du Club Bruges.

Selon L’Equipe, l’AS Monaco a organisé un entretien avec le coach belge mercredi, preuve qu’il est en position avancée dans la liste des entraîneurs approchés. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison actuelle avec l’Union Saint-Gilloise, Pocognoli serait intéressé par cette opportunité. D’autant plus que l’AS Monaco est malgré tout 5e de Ligue 1 à seulement 3 points du leader parisien. Une chose est certaine, Pocognoli affrontera l’OM cette saison. Il reste juste la date à découvrir : ce sera soit le 9 décembre avec l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions, soit le 14 décembre avec l’AS Monaco pour le compte de la 16e journée de Ligue 1.