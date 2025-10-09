Menu Rechercher
Ligue 1

Un ancien joueur du FC Nantes raconte son combat après trois greffes de rein

Le stade de la Beaujoire à Nantes @Maxppp

L’ancien attaquant croate Ivan Klasnic, passé brièvement par Nantes en 2008-2009, a livré un témoignage émouvant dans un reportage diffusé sur la chaîne allemande ARD. Âgé de 45 ans et ayant subi trois greffes de rein, Klasnic déplore les effets des analgésiques pris tout au long de sa carrière, notamment le diclofénac et le Voltarène, qui ont contribué à ses problèmes rénaux. L’ex-international croate (41 sélections, 12 buts) explique que ces médicaments étaient quasi incontournables pour évoluer au plus haut niveau et exprime sa colère contre les médecins du Werder Brême, qui selon lui, n’ont pas suffisamment protégé sa santé.

Malgré un accord judiciaire en 2020 qui lui a permis d’obtenir 4,5 millions d’euros de dommages et intérêts pour négligence médicale, Klasnic confie que l’argent ne peut remplacer sa santé perdue. « J’ai subi trois greffes, je ne sais pas combien de temps, il me reste à vivre. Je dois juste être reconnaissant d’être encore en vie, même si je dois prendre des médicaments pour survivre », a-t-il expliqué. Le parcours du natif de Hambourg, passé par Sankt Pauli, Werder Brême, Nantes, Bolton et Mayence, reste marqué par son talent, mais aussi par une lutte constante pour préserver sa santé.

