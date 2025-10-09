Boca Juniors annonce le décès de Miguel Ángel Russo

L’Argentine et le football mondial pleurent la disparition de Miguel Angel Russo, entraîneur emblématique de Boca Juniors et ancien international argentin, décédé à l’âge de 69 ans, a annoncé le club de Buenos Aires mercredi soir. Sélectionné 17 fois entre 1983 et 1985, Russo a laissé une empreinte indélébile dans son club, tant par sa joie et sa chaleur humaine que par son engagement sur le terrain et sur le banc. Son dernier match suivi remonte au 21 septembre, avec son assistant Claudio Úbeda assurant sa succession depuis. Selon la presse argentine, il aurait souffert d’une infection urinaire compliquant un cancer de la prostate diagnostiqué en 2017.

Miguel Angel Russo a consacré plus de la moitié de sa vie au football, s’illustrant d’abord comme joueur à Estudiantes de la Plata avant de devenir un entraîneur respecté en Argentine et en Colombie. Il restera notamment dans les mémoires pour avoir mené Boca Juniors à la victoire en Copa Libertadores en 2007, et pour son exploit avec Millonarios en 2017 malgré sa maladie. Dernièrement, il avait accepté de revenir à la tête de Boca pour une troisième fois, 4 ans après son limogeage, tandis que des joueurs comme Edinson Cavani ont salué son immense contribution au club et au football.