EdF : la vidéo du bizutage de Jean-Philippe Mateta

Comme le veut la tradition lorsqu’un joueur est appelé pour la première fois en équipe de France, Jean-Philippe Mateta (28 ans) a lui aussi dû chanter devant ses coéquipiers et le staff en guise de bizutage. Plus tôt ce mercredi, l’attaquant de Crystal Palace avait déjà avoué avoir raté sa tentative d’interprétation de « Les Champs-Élysées » de Joe Dassin. La FFF a confirmé l’information en diffusant la vidéo de sa performance.

Debout, une bouteille en verre à la main en guise de micro, Mateta a commencé à chanter, mais s’est arrêté au bout de quelques lignes… faute de se souvenir des paroles. Un moment qui n’a pas manqué de faire rire les autres joueurs présents autour de la table, lesquels l’ont ensuite rejoint lorsqu’il a entonné le refrain. À chacun son métier.