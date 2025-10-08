Menu Rechercher
Commenter
Eliminatoires CM - Europe

EdF : la vidéo du bizutage de Jean-Philippe Mateta

Par André Martins
1 min.
Jean-Philippe Mateta, buteur avec l'équipe de France Olympique @Maxppp

Comme le veut la tradition lorsqu’un joueur est appelé pour la première fois en équipe de France, Jean-Philippe Mateta (28 ans) a lui aussi dû chanter devant ses coéquipiers et le staff en guise de bizutage. Plus tôt ce mercredi, l’attaquant de Crystal Palace avait déjà avoué avoir raté sa tentative d’interprétation de « Les Champs-Élysées » de Joe Dassin. La FFF a confirmé l’information en diffusant la vidéo de sa performance.

La suite après cette publicité
Equipe de France ⭐⭐
Jean-Phlippe Mateta a poussé la chansonnette devant tout le groupe pour son "bizutage" ! 🎤😂
Voir sur X

Debout, une bouteille en verre à la main en guise de micro, Mateta a commencé à chanter, mais s’est arrêté au bout de quelques lignes… faute de se souvenir des paroles. Un moment qui n’a pas manqué de faire rire les autres joueurs présents autour de la table, lesquels l’ont ensuite rejoint lorsqu’il a entonné le refrain. À chacun son métier.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
France
Jean-Philippe Mateta

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
France Flag France
Jean-Philippe Mateta Jean-Philippe Mateta
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier