Franco Mastantuono choque déjà tout le monde au Real Madrid

Franco Mastantuono a débarqué, les projecteurs sont déjà braqués sur lui et le challenge est énorme. Plus tôt cette semaine, le milieu de terrain offensif argentin a été présenté au public, avec la traditionnelle présentation au Santiago Bernabéu devant les journalistes. Il faut dire que les attentes sont énormes, au point où certains observateurs estiment qu’il pourrait être titulaire d’entrée. C’est même le plan de Xabi Alonso selon différents médias espagnols, qui sont convaincus que le joueur formé à River Plate a déjà sa place réservée dans le onze. Il pourrait même faire ses premiers pas face à Osasuna ce soir, lors des débuts du Real Madrid en Liga. L’occasion de montrer qu’il peut clairement prendre la place de joueurs comme Rodrygo ou Brahim Diaz. Quoi qu’il en soit, il a déjà fait ses premiers pas à l’entraînement, et comme le rapporte la presse spécialisée dans l’actualité du Real Madrid, le joueur de 18 ans a impressionné son monde.

La suite après cette publicité

Comme l’indique AS, il déclenche déjà une onde de choc à Valdebebas après seulement trois entraînements avec l’équipe. Malgré une arrivée précédée de séances en solo pour respecter les contraintes réglementaires sur les transferts de joueurs mineurs, le jeune Argentin affiche une excellente condition physique, une facilité à se fondre dans le groupe et a créé un lien immédiat avec Xabi Alonso. Les sensations laissées par le joueur formé à River Plate sont ainsi particulièrement positives. Le plan personnalisé estival qui avait été conçu par le joueur porte donc ses fruits, et à Madrid, on parle clairement de lui comme d’un diamant à polir. Il n’y a clairement pas eu erreur sur la marchandise sur ce qu’ont pu voir les joueurs du Real Madrid et les membres du staff merengue. Mais, logiquement, c’est lors des matchs qu’il sera jugé…