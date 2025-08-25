Un accord avait été trouvé entre le clan Rabiot et l’OM !

Chaque jour, c’est une nouvelle page de ce feuilleton passionnant qui s’écrit. Alors que tout indiquait que l’Olympique de Marseille allait mettre Adrien Rabiot à la porte suite à cette fameuse altercation avec Jonathan Rowe, la donne pourrait changer. Malgré cette guerre médiatique avec des interventions publiques de Medhi Benatia, de Pablo Longoria et de Véronique Rabiot, Roberto De Zerbi a surpris tout le monde ce week-end en ouvrant la porte à un retour du milieu de terrain de 30 ans dans le groupe phocéen.

Une sortie médiatique qui a aussi surpris la direction, qui n’était pas au courant que l’Italien allait se positionner de la sorte. Il faut dire que du côté de La Commanderie, Adrien Rabiot est un homme très apprécié, et le vestiaire de l’OM espère qu’il sera vite de retour et qu’il jouera sous la tunique phocéenne cette saison. Le joueur souhaite aussi rester et les offres qui arrivent sur son bureau ne le séduisent pas vraiment.

Les deux parties étaient d’accord

Et voilà que le quotidien L’Equipe fait une sacrée révélation qui va rajouter du piment à ce dossier. S’il est encore trop tôt pour envisager une réintégration de Rabiot dans le groupe, on apprend qu’un accord de principe avait été trouvé entre l’entourage du joueur et l’OM, plus tôt lors de ce mois d’août.

Il s’agissait d’une prolongation de contrat jusqu’en 2027, d’un an donc, avec un accord pour pouvoir partir l’été prochain sans trop de complications en cas de belle proposition. Autant dire que si cette altercation ne s’était pas produite, la prolongation d’Adrien Rabiot aurait peut-être déjà été annoncée… Mais aujourd’hui, toujours selon le quotidien sportif, il n’y a plus de contact entre le clan Rabiot et Benatia. Autant dire qu’on est encore loin d’une réconciliation…