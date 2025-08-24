Le vestiaire de l’OM prend position dans l’affaire Adrien Rabiot

C’est le dossier qui déchaîne les passions en ce moment, à l’Olympique de Marseille comme dans le reste de la France. Suite à une grosse altercation dans le vestiaire avec Jonathan Rowe, déjà parti à Bologne, Adrien Rabiot est mis à la porte par la direction. Derrière, une grosse guerre médiatique a suivi, avec des déclarations de Pablo Longoria et de Medhi Benatia notamment, alors que la sulfureuse mère et agent du milieu de terrain tricolore a aussi rajouté de l’huile sur le feu en s’en prenant à la direction marseillaise…

Mais ces dernières heures, une petite tendance commence à émerger : et si Adrien Rabiot restait finalement à l’OM ? Les propos de Roberto De Zerbi après la victoire 5-2 contre le Paris FC samedi allaient déjà un peu dans ce sens, surprenant tout le monde à Marseille : « en ce qui concerne Rabiot, je n’ai encore parlé à Pablo et Medhi mais l’espoir que j’ai, et ce n’est pas seulement par rapport à la valeur du joueur mais par rapport à la personne qu’il est. Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a la possibilité de recomposer la chose, que les choses se remettent. Je ne suis pas quelqu’un qui claque les portes au nez ».

Le vestiaire du côté de Rabiot

Puis, on a aussi appris que le joueur souhaite absolument rester à Marseille, et qu’il n’imaginait pas que l’affaire allait prendre de telles proportions. Téléfoot explique que, dans le vestiaire, on souhaite sa réintégration. L’ancien du PSG et de la Juventus est très apprécié de ses coéquipiers, qui ne veulent donc pas le voir quitter le club d’ici la fin du mercato.

Des informations pas forcément surprenantes, dans la mesure où après la victoire contre le Paris FC, plusieurs marseillais se sont positionnés en sa faveur. « Si Rabiot a manqué ? Ouais, on est tous conscients qu’après la saison qu’il a faite l’an dernier, il était un élément important. Quand il y a un grand joueur en moins, ça se ressent. Ce qu’il faut noter, c’est la force du collectif, de savoir que même dans les moments difficiles, quand les grands joueurs sont pas là , on est capable de faire les efforts », a par exemple lancé Pierre-Emerick Aubameyang. Affaire à suivre…