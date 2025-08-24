Le retournement de veste de Roberto De Zerbi sur Adrien Rabiot a surpris la direction

« En ce qui concerne Rabiot, je n’ai encore parlé à Pablo et Medhi mais l’espoir que j’ai, et ce n’est pas seulement par rapport à la valeur du joueur mais par rapport à la personne qu’il est. Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a la possibilité de recomposer la chose, que les choses se remettent. Je ne suis pas quelqu’un qui claque les portes au nez. Je ne suis pas la seule personne à décider, le club passe avant le coach. Mais Adrien est quelqu’un de bien. Je lui ai donné un conseil, j’espère qu’il le suivra et qu’il me suivra. Je pense être quelqu’un de bien aussi, j’essaie de tendre la main. Je ne mets jamais de croix sur les personnes. Si je peux aider à résoudre ce problème, je suis prêt à tout. Pas pour le joueur mais pour la personne qu’il est. Je pense que c’est important, pour le bien de tous, pas seulement footballistique mais aussi humain ». Samedi, Roberto De Zerbi surprenait tout le monde en conférence de presse.

Après la victoire convaincante 5-2 de ses troupes contre le Paris FC, la première de la saison, le coach italien a ainsi clairement fait savoir que, contrairement à sa direction, il n’avait pas condamné Adrien Rabiot à partir et que la possibilité de voir le milieu de terrain rester était clairement d’actualité. Et ce malgré les différentes sorties médiatiques de ses supérieurs, et ce conflit ouvert avec la mère de l’international tricolore qui n’a pas hésité à dézinguer les décideurs du club phocéen et le coach transalpin à tout va.

Personne n’était au courant

Une prise de position qui a surpris tout le monde à Marseille, et pas uniquement les fans… Comme l’indique L’Equipe, le tacticien italien n’avait pas prévenu sa direction, ni même évoqué la possibilité d’une réconciliation avec Adrien Rabiot avec elle. Medhi Benatia et Pablo Longoria ont donc découvert les intentions de l’Italien en même temps que les fans et que les journalistes.

Il faut dire que lors de ses sorties médiatiques d’avant-match, l’ancien coach de Brighton avait tenu des propos qui allaient plutôt dans le sens de ses dirigeants. Tout comme la presse expliquait qu’il avait été profondément choqué et surpris du comportement de l’international tricolore. Qu’est-ce qui a donc pu changer entre temps ? Seul Roberto De Zerbi le sait…