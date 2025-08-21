OM : les graves accusations de Véronique Rabiot sur Pablo Longoria et Medhi Benatia

On l’attendait et on n’a pas été déçu. Après la mise au point hier de Pablo Longoria et de Medhi Benatia sur l’affaire Rabiot-Rowe, la parole de Véronique Rabiot était plus que jamais attendue. Sans surprise, la mère du milieu de terrain de 30 ans a choisi RTL pour sortir du silence. Et après avoir démenti la version donnée par le club olympien sur l’altercation survenue entre son fils et Jonathan Rowe à Rennes, la célèbre maman ne s’est pas privée pour accuser l’OM de mentir pour essayer de récupérer de l’argent avec le transfert de son protégé.

« S’il y avait eu violence extrêmement on aurait pu le mettre à pied directement. Ce n’est pas ce qu’il s’est passé », a-t-elle lâché, avant d’évoquer le reproche fait par l’OM à son fils de ne pas s’être excusé. Et là encore, Véronique Rabiot a de la répartie. « Présenter ses excuses à Rowe ? À l’ensemble du club ? Pourquoi ? vous pensez que ces gens sont sérieux ? Le président, on l’a entendu crier « corrupcion ! corrupcion (elle le dit en espagnol, ndlr) » la saison dernière. Benatia a eu maille à partir avec les arbitres et a été suspendu. Ce n’est pas sans raison que c’est sorti du vestiaire. » En clair, la représentante du milieu de terrain suspecte la direction marseillaise d’utiliser cet incident comme une opportunité pour se séparer de son fils.

Longoria et Benatia prennent cher

« Oui, c’est très clair, il n’y a pas besoin d’avoir fait HEC pour comprendre. Comme je dis toujours, dans le monde du foot, tout le monde ment et tout le monde sait que tout le monde ment. Je le dis, oui ils mentent, bien sûr qu’ils mentent. La finalité dans le monde du football, c’est toujours une question d’argent. Quand vous ne savez pas ce qu’il se passe, c’est qu’il y a une question d’argent en jeu », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que l’OM fait tout pour tenter de monnayer la dernière année de contrat du joueur. « Oui, quoi d’autre ? Pourquoi mentir ? Pourquoi dire qu’Adrien n’est pas impliqué ? Tout le monde sait qu’on peut reprocher beaucoup de choses à Adrien, mais certainement pas sa motivation, sa passion, son implication. Après, on nous parle d’amende, de retard… C’est pathétique. »

Furieuse contre l’OM, Véronique Rabiot a enfin confirmé qu’aucune marche arrière ne pourra être possible. Mis sur la touche, son fils ne rejouera plus jamais sous le maillot ciel et blanc. L’occasion également pour la représentante de tirer ses dernières cartouches sur le duo Longoria-Benatia. « Vous plaisantez j’espère ? Vous croyez qu’on peut traiter les gens de cette manière ? J’ai mal pour Adrien, avec tout ce qu’il a fait pour venir à Marseille et qu’on le traite de cette manière. Il n’est pas en colère, pas triste. Je pense qu’il est très déçu, celui qui a été trahi c’est Adrien. (…) Le président (Longoria) et le directeur du football (Benatia) ont un costume trop grand pour eux. Ce n’est pas qu’ils m’ont déçu. Pour être déçu, il faut que j’aime les gens. Ils ne sont pas à leur place, ils n’ont pas le profil du poste. Ils sont dévorés par leur orgueil et leur égo surdimensionné. Ils sont incapables de contrôler leurs émotions, on l’a vu. Je n’invente rien. » Le divorce est plus que jamais consommé.