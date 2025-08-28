Young Boys : ça s’agite autour de Jaouen Hadjam

Formé au Paris FC et passé au FC Nantes, Jaouen Hadjam (22 ans) s’épanouit en Suisse depuis son arrivée à l’hiver 2024 où il a remplacé Ulisses Garcia qui a pris le chemin de l’Olympique de Marseille. Champion de Suisse lors de l’exerice 2023/2024, il a encore brillé la saison dernière. Dans l’équipe type du championnat suisse, il a disputé 47 rencontres pour 2 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. L’international algérien avait notamment disputé la Ligue des Champions avec des matches contre Aston Villa, le FC Barcelone ou encore l’Inter Milan. Toujours un cadre de son équipe (6 matches disputés), l’international algérien (9 capes, 2 buts) dispose d’une jolie cote sur le mercato.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, il est une piste prioritaire pour l’AS Roma. Alors que le Néerlandais Anass Salah-Eddine pourrait partir, le club italien recherche un concurrent pour Angeliño au poste de latéral gauche. Mais le club giallorosso n’est pas le seul à être intéressé en Italie puisque l’Udinese et le Torino sont également sur les rangs. Une équipe de Liga est également sur les rangs tandis que plusieurs écuries de Ligue 1 et de Bundesliga surveillent la situation. Lille qui a aussi coché le profil de l’Indonésien Calvin Verdonk (28 ans, NEC Nimègue) aime les qualités de Jaouen Hadjam. Le Werder Brême était également intéressé. Les derniers jours de mercato s’annoncent donc animés pour l’ancien du Paris FC.