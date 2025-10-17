Manchester United prépare un projet colossal

Auteur d’un début de saison catastrophique sous la houlette de Ruben Amorim, Manchester United accélère pour son projet de nouveau stade. Le club anglais, dirigé en partie par Sir Jim Ratcliffe, espère acquérir de nouveaux terrains autour d’Old Trafford afin de concrétiser la construction de son futur stade d’environ 100 000 places, annoncé pour 2030 d’après le Daily Mail. Imaginé par l’architecte britannique Lord Norman Foster, le projet surnommé « New Trafford » se veut emblématique, visible à plus de 40 kilomètres.

Mais un obstacle majeur persiste : le club ne possède pas encore l’intégralité des terrains nécessaires. Une partie du site appartient à un milliardaire lié à Turki Alalshikh, proche du gouvernement saoudien. Malgré cela, Manchester United se veut confiant. Lors du dernier forum avec les supporters, la direction a assuré être « en discussions constructives avec les propriétaires voisins » et espère parvenir à un accord « dans les prochains mois » pour enfin lancer concrètement ce projet colossal.