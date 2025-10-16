La nouvelle sortie forte d’Olivier Giroud sur l’équipe de France !

Reverra-t-on Olivier Giroud sous le maillot de l’équipe de France ? Pour l’heure, difficile de l’imaginer. Retraité de la scène internationale depuis plusieurs mois, l’actuel meilleur buteur de la sélection française (57 buts) reste pourtant associé aux Bleus. Il faut dire que le buteur de 39 ans continue d’afficher un visage séduisant. De retour en Ligue 1, plus précisément du côté du LOSC, après un passage contrasté en MLS, le natif de Chambéry réalise, en effet, un début de saison plus que convaincant sous la tunique des Dogues.

La suite après cette publicité

Avec 3 buts en 8 matches toutes compétitions confondues, le gaucher d’1m92 pèse sur le front de l’attaque lilloise. Un rendement intéressant pour l’international français aux 137 sélections. Alors forcément, de nombreux observateurs se mettent aujourd’hui à rêver d’un incroyable come-back en équipe de France. Oui, mais voilà, dans un entretien accordé à L’Equipe, le principal concerné a, de son côté, tenu à calmer le jeu.

La suite après cette publicité

Il ne faut jamais dire jamais !

«Il y a déjà une très grosse hécatombe actuellement, je crois que je n’ai jamais vu ça en équipe de France. Et le coach Deschamps n’a pas eu besoin de faire appel à moi. De toute façon, il connaît ma position là-dessus. C’est super pour Jean-Philippe Mateta qu’il soit appelé. C’est aussi un bel exemple qu’il puisse goûter à tout ça à 28 ans. En plus, ça m’a l’air d’être une belle personne», a tout d’abord reconnu l’attaquant passé par Chelsea, Arsenal ou encore l’AC Milan.

Relancé, le numéro 9 du LOSC n’a cependant pas totalement fermé la porte à un retour du côté de Clairefontaine. «Après, s’il y a encore une plus grande hécatombe et que le coach, à un moment donné, est en galère, ce sera… Il faudra réfléchir. J’ai été honoré en mars par l’hommage de la FFF au Stade de France et je ne suis pas fan des come-back. Mais encore une fois, parce que c’est l’équipe de France et parce que c’est un devoir de défendre le maillot de son pays, il ne faut jamais dire jamais. S’il y a un besoin, que je suis compétitif et disponible, je serai là. Mais c’est vraiment très peu probable. Il faut être sérieux». Le message est passé !