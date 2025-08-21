OM : Véronique Rabiot détruit les explications de Pablo Longoria sur l’altercation avec Jonathan Rowe !

« Je n’étais pas dans le vestiaire. Mais ce que je peux dire, c’est que tout ce que m’a transmis le staff, sportif et non-sportif, c’est que c’était quelque chose d’inouï, de violent, de très agressif et qui a dépassé toutes les limites ». Dans une interview publiée mercredi, Pablo Longoria faisait le point sur la bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot dans le vestiaire phocéen, suite à la défaite contre Rennes en ouverture du championnat.

Clairement, du moins selon la version du club puisque Medhi Benatia a aussi abondé en ce sens, les scènes étaient choquantes et c’est pour cette raison - en partie - que l’écurie du sud de la France cherche à se séparer du milieu de terrain de 30 ans. En attendant de voir où rebondira l’ancien joueur du PSG, sa sulfureuse mère et agent Véronique Rabiot s’est exprimée pour RTL.

Une altercation peu violente selon le clan Rabiot

Elle a clairement tenu à démentir les propos du président marseillais, indiquant que l’embrouille avait été bien moins grave qu’annoncé. « Qu’est-ce que ça veut dire, 'violence inouïe’ ? Personne n’a été blessé, personne n’est allé à l’hôpital, il n’y a pas eu de nez cassé, pas de lèvres fendues. Pas de point de suture, pas de jour d’ITT, donc je ne comprends pas bien. 'Violence inouïe’, je n’y crois pas », a-t-elle d’abord expliqué.

« L’altercation ? Je ne la conteste pas, et Adrien non plus. Je vais lui laisser la possibilité de raconter lui-même. Ce qui m’étonne, c’est qu’on sait que dans le vestiaire, il y avait le coach et Monsieur Benatia. Comment on peut imaginer qu’il y ait une altercation d’une violence inouïe et que personne n’intervienne ? Je n’y crois pas, et personne n’y croit de toute façon », a-t-elle conclu. Un nouvel épisode d’un feuilleton dont les Marseillais se seraient bien passés…