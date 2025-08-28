Barça : Fermín López doit se décider aujourd’hui pour Chelsea

Le dossier Fermín López à Chelsea entre dans ses dernières heures. Fortement courtisé par Chelsea, le milieu de terrain de 22 ans du Barça doit donner une réponse définitive aujourd’hui selon Mundo Deportivo, après plusieurs jours de réflexion avec son entourage. Un possible départ impliquerait un changement de club, mais aussi de pays, de langue et de culture, malgré les garanties données par Enzo Maresca sur son rôle central en cas d’arrivée dans le club londonien.

Les Blues, qui visent également Alejandro Garnacho ou encore Xavi Simons,attendent un feu vert du joueur avant de formuler une offre officielle. Mais les positions semblent éloignées : Chelsea serait prêt à mettre environ 50 millions d’euros, mais le Barça exige au moins 70 millions pour céder son jeune prodige. À quelques heures de la date limite, la décision de Fermín reste ouverte et déterminera si Chelsea passe à l’action ou tourne définitivement la page. Le transfert est aussi freiné par Hansi Flick, qui milite auprès de sa direction pour conserver son meneur de jeu.