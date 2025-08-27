Chelsea est sur le point de boucler deux énormes opérations

Le mercato du FC Barcelone s’accélère dans le sens des départs. Alors que Joan Garcia (Espanyol de Barcelone), Roony Bardghji (Copenhague) et Marcus Rashford (Manchester United) sont arrivés et que Pau Victor (Braga), Alex Valle (Côme), Pablo Torre (Majorque), Clément Lenglet (Atlético de Madrid), Inigo Martinez (Al-Nassr), Ansu Fati (AS Monaco), Inaki Pena (Elche) et Ander Astralaga (Grenade) sont partis, le club catalan continue de se délester de certains indésirables. Sauf que voilà, Chelsea est très intéressé par un joueur important de l’effectif et propose une belle offre.

Interessé par le polyvalent milieu offensif Fermin Lopez (22 ans), le club anglais entend tenter le coup à fond et prévoit une première offre de 50 millions d’euros. Une proposition intéressante pour le FC Barcelone car si Fermin Lopez est un cadre de l’équipe qui alterne entre le onze type et les entrées en jeu, il pourrait permettre d’inscrire les derniers joueurs non-inscrits pas les Blaugranas et ainsi résoudre leurs problèmes financiers. Ouvert à ce transfert, le FC Barcelone attend toutefois un montant supérieur, de 70 millions d’euros selon la Cope.

Fermin Lopez peut doubler son salaire, Garnacho veut se relancer

Alors que le joueur s’entraîne toujours normalement avec le FC Barcelone, il réfléchit toutefois à cette proposition qui s’avère très alléchante pour lui. S’il a toujours déclaré qu’il était un amoureux du FC Barcelone, Fermin Lopez sait que l’offre des Blues mérite de s’y pencher sérieusement. Pour le convaincre, Chelsea a d’ailleurs voulu jouer dans les règles puisque la première offre au FC Barcelone arrivera si le joueur est partant pour rejoindre l’Angleterre. Derrière, les Blues tenteront de finaliser le dossier d’ici lundi soir, date de la fin du mercato.

Mais ce n’est pas tout du côté des Blues. Comme révélé par le Daily Telegraph ce mercredi, un accord est sur le point d’être trouvé avec Manchester United pour le transfert d’Alejandro Garnacho, l’un des objectifs déclarés de Chelsea ces dernières semaines. Le montant du transfert s’élèverait à 46 M€, et Garnacho verrait là une occasion en or de se relancer, lui qui ne fait plus partie des plans de Ruben Amorim à Manchester United. Il faudra commencer par battre la rude concurrence interne à Chelsea, où les ailiers sont présents en nombre.