FC Barcelone : Chelsea formule une première offre XXL pour Fermin Lopez

Le mercato du FC Barcelone est pour le moment à l’arrêt. Alors que Joan Garcia (Espanyol de Barcelone), Roony Bardghji (Copenhague) et Marcus Rashford (Manchester United) sont arrivés, plusieurs départs sont intervenus avec les ventes de Pau Victor (Braga), Alex Valle (Côme), Pablo Torre (Majorque), Clément Lenglet (Atlético de Madrid) et Inigo Martinez (Al-Nassr). Ansu Fati (AS Monaco) et Ander Astralaga (Grenade) ont été prêtés.

Alors que Wojciech Szczęsny, Gerard Martin et Roony Bardghji doivent encore être enregistrés et que les départs d’Iñaki Peña, Oriol Romeu et Héctor Fort ne sont pas intervenus, le FC Barcelone pourrait accepter de se délester d’un autre élément en cas d’offres intéressantes. S’il reste pleinement engagé pour la saison 2025/2026 et dispose de la confiance d’Hans-Dieter Flick, Fermín López (22 ans) dispose d’une belle cote.

Chelsea a proposé 50M€

Selon Sport, le milieu offensif vainqueur des Jeux Olympiques 2024 et de l’Euro 2024 avec l’Espagne plaît beaucoup à Chelsea. D’après le média catalan, le club anglais a d’ailleurs formulé une première offre officielle en cette fin de mercato. Celle-ci atteindrait les 50 millions d’euros. Une somme importante, surtout vu la situation actuelle des Culés.

En effet, avec ce transfert, ils pourraient enregistrer leurs joueurs non inscrits directement. Cependant, le dossier reste encore peu avancé, le FC Barcelone réfléchit à cette proposition, mais n’a pas encore pris de décision définitive. De plus, il faudra aussi voir si Chelsea parvient à convaincre Fermín López dont l’objectif reste pour le moment de continuer de briller avec les Blaugranas.