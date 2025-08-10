FC Barcelone : une pépite du vestiaire a tranché pour son avenir

Après avoir perdu Iñigo Martínez, parti du côté d’Al Nassr à la surprise générale, le FC Barcelone continue d’être sollicité à quelques jours de la reprise du Championnat. Parmi eux, Fermin Lopez (22 ans) a été approché par des clubs cet été et notamment en Premier League. 12e homme dans l’esprit d’Hansi Flick, le milieu de terrain a son importance dans l’effectif blaugrana (8 buts et 10 passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues la saison passée) et son profil plaît à plusieurs écuries.

Aston Villa, l’équipe d’Emery, avait fait une première offre pour le recruter, avant que Manchester United et même Chelsea, ont été intéressés pour le milieu offensif de 22 ans. Les Red Devils étaient d’ailleurs prêts à lâcher une offre de 70 millions d’euros, ce qui correspondait à la somme attendue par les dirigeants catalans. Après une première saison réussie sous les ordres d’Hansi Flick, l’international espagnol a donc le choix pour la suite de sa carrière et a pris une décision.

Fermín López est confiant pour la saison prochaine

Pour le Barça, finaliser cette vente autour de 70 millions d’euros permettrait au club de faire beaucoup de bien aux finances. Mais le coach allemand Hansi Flick a déjà expliqué à sa direction qu’il comptait sur lui, malgré une concurrence renforcée par la venue de Marcus Rashford. Et d’après les informations de Sport, ses intentions sont de rester à Barcelone, au moins pour la saison prochaine. Malgré les offres reçues, le natif d’Andalousie est convaincu qu’il réussira à s’imposer dans son club formateur.

Le quotidien catalan précise qu’il envisage un départ seulement si le club blaugrana le conseille ou lui propose de partir pour des raisons financières ou stratégiques. Mais aujourd’hui, il estime que s’imposer au sein de la forte concurrence barcelonaise est un bon défi. De plus, il s’est très bien adapté au club et au vestiaire, où il est très apprécié. Sauf surprise de dernière minute, Fermín López ne quittera donc pas le FC Barcelone et pense qu’il finira par avoir un temps de jeu important la saison prochaine.