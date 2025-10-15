Pablo Longoria révèle comment l’OM lui a redonné sa passion pour le football

Président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria s’est exprimé dans le podcast Business of Sport sur YouTube pendant cette trêve internationale. Revenant sur différents sujets, il a évoqué son arrivée à l’Olympique de Marseille et son choix d’avoir rejoint le club phocéen alors qu’il sortait d’une expérience à Valence. Un passage intéressant chez les Murciélagos mais avec une fin brutale. Il a mis en avant la passion émanent du club phocéen comme un atout qui l’a convaincu de poser ses valises dans le sud de la France.

«Mon rêve a toujours été d’avoir la possibilité d’évoluer un peu partout dans le top 5 européen. Cela a été intéressant pour moi d’aller en France, car j’avais eu une courte période en Angleterre, j’ai été en Italie et en Espagne, maintenant c’est la France. C’était bien pour découvrir une autre culture et de découvrir une nouvelle approche du football et comment le football est abordé dans des pays différents. C’est quelque chose qui me stimule vraiment. Il y a également la possibilité de jouer la Ligue des Champions. C’était un argument de poids dans ma décision et la dernière c’était qu’après mon expérience à Valence où on a été qualifié 2 fois en Ligue des Champions, on a remporté la Coupe du Roi, on a été demi-finaliste de Ligue Europa et on a été viré par les propriétaires. J’avais besoin de retrouver la passion. Et il n’y a pas de meilleur endroit pour avoir la passion du football en Europe qu’à Marseille. C’était le parfait mariage pour moi», a-t-il déclaré.