Eliminatoires CM - Europe

La décision forte de Gennaro Gattuso si l’Italie ne va pas à la Coupe du monde 2026

Par Aurélien Macedo
1 min.
Gennaro Gattuso @Maxppp
Italie 3-0 Israël

Victorieuse de son match éliminatoire pour la Coupe du monde 2026 contre l’Israël (3-0), l’Italie a assuré à minima sa présence en barrages, mais ce sera dur d’obtenir la qualification directe. Relégué à trois points de la Norvège et disposant d’une différence de but inférieure de 16 points à deux journées de la fin, il faudra soit une contre-performance norvégienne contre l’Estonie ou une large victoire contre la Norvège pour que l’Italie passe devant.

Un scénario difficile à imaginer, mais qui n’éliminera pas l’Italie avec de potentiels barrages. Gennaro Gattuso en tout cas ne voit pas une élimination pour la Nazionale contrairement à 2018 et 2022 où elle n’était pas du voyage en Coupe du monde. «Si nous ne nous qualifions pas pour la Coupe du monde, je déménagerai et j’irai vivre loin de l’Italie. Je suis déjà un peu loin, j’irai encore plus loin», a-t-il déclaré.

Eliminatoires CM - Europe
Italie
Gennaro Gattuso

Eliminatoires CM - Europe
Italie
Gennaro Gattuso
