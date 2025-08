Manchester United veut offrir 70M€ pour un crack du Barça !

Sunderland, Chelsea, Manchester City, Liverpool, Arsenal… La Premier League est une nouvelle fois aux premières loges lors de ce mercato estival et Manchester United n’est pas en reste. Après une saison 2024-2025 décevante, les Red Devils, entraînés par Ruben Amorim, ont bien l’intention d’enflammer le marché des transferts pour façonner un effectif capable de rivaliser avec les cadors du championnat anglais.

Dans cette optique, la direction mancunienne a d’ores et déjà officialisé les arrivées de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo ou encore du jeune latéral gauche Diego León. Plus de 150 millions d’euros dépensés qui n’empêchent pas les pensionnaires d’Old Trafford de se montrer encore actifs. Récemment, la presse européenne relayait ainsi un intérêt de Manchester United pour Gianluigi Donnarumma, bientôt concurrencer par Lucas Chevalier dans les buts du PSG. Mais ce n’est pas tout.

Le Barça exige 70 M€ minimum !

Outre le poste de gardien de but, la formation mancunienne souhaite encore se renforcer sur le plan offensif. Ce samedi, Sport affirme, à ce titre, que les Red Devils seraient toujours très intéressés par un certain Fermín López (8 buts et 10 passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues). Le média ajoute même que le club anglais pourrait formuler une première offre de plus de 70 millions d’euros. Suffisant pour convaincre les hautes sphères barcelonaises de céder l’international espagnol (2 sélections) ? Rien est moins sûr.

Si l’idée d’un départ du natif d’El Campillo commence à prendre forme en Catalogne, le droitier d’1m74 a lui toujours clamé son amour pour le Barça. Approché par l’Arabie saoudite, Chelsea ou encore Arsenal, il avait d’ailleurs repoussé les différentes propositions. Pour autant, Sport précise qu’à un montant supérieur à 70 millions d’euros, les Culers pourraient accepter d’ouvrir des négociations. De son côté, le club mancunien tente de convaincre le joueur en doublant presque son salaire. Reste désormais à savoir si Manchester United passera, ou non, la vitesse supérieure.