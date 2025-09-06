Qualifs CdM 2026 : la Serbie domine la Lettonie

Les éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde se poursuivaient ce samedi avec une affiche opposant la Lettonie à la Serbie dans le cadre de la 5e journée du groupe K. Une opposition qui a finalement tourné à l’avantage des Serbes (1-0).

Portés par une réalisation précoce de Vlahovic (12e), les hommes de Dragan Stojkovic ont empoché trois précieux points. Au classement, la Serbie pointe à la 2e place et revient provisoirement à deux longueurs de l’Angleterre. La Lettonie est 4e.