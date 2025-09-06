Menu Rechercher
Commenter
Eliminatoires CM - Europe

Qualifs CdM 2026 : la Serbie domine la Lettonie

Par Josué Cassé
Nikola Milenković @Maxppp
Lettonie 0-1 Serbie

Les éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde se poursuivaient ce samedi avec une affiche opposant la Lettonie à la Serbie dans le cadre de la 5e journée du groupe K. Une opposition qui a finalement tourné à l’avantage des Serbes (1-0).

La suite après cette publicité

Portés par une réalisation précoce de Vlahovic (12e), les hommes de Dragan Stojkovic ont empoché trois précieux points. Au classement, la Serbie pointe à la 2e place et revient provisoirement à deux longueurs de l’Angleterre. La Lettonie est 4e.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Serbie
Lettonie

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Serbie Flag Serbie
Lettonie Flag Lettonie
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier