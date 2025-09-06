Le FC Barcelone craint le pire avec le virus FIFA

La trêve internationale a déjà causé quelques dégâts. Ousmane Dembélé va par exemple rentrer à Paris après sa blessure hier contre l’Ukraine, alors même qu’il semblait déjà diminué par une gêne ressentie le week-end dernier à l’autre cuisse. Désiré Doué empreinte le même chemin, touché pour sa part au mollet. Les deux Parisiens ne sont pas les seules victimes. Au Barça, on déplore la blessure de Frenkie de Jong avec les Pays-Bas, visiblement touché à la cuisse. « Frenkie nous a dit qu’il ressentait une tension dans la cuisse, donc nous n’avons pris aucun risque », témoignait Ronald Koeman son sélectionneur.

La suite après cette publicité

Le milieu de terrain a quitté le rassemblement pour rentrer chez lui. Il a subi des tests confirmant qu’il ne pourrait pas être disponible pour la seconde rencontre des Oranje en Lituanie ce dimanche (18h). Le Néerlandais va maintenant s’en remettre aux médecins de son club pour déterminer l’étendue de sa blessure et savoir s’il pourra être apte à affronter Valence, lors du prochain match du Barça dimanche 14 septembre. Évidemment, cette blessure, même minime, ne réjouit pas Hansi Flick. Elle pourrait créer une fragilité, ou le joueur peut également compenser. Un pépin musculaire n’est jamais à prendre à la légère.

La suite après cette publicité

Le Barça s’inquiète pour De Jong et Yamal

Le technicien catalan est d’autant plus inquiet que les déboires physiques de ses joueurs s’accumulent déjà en ce début de saison. Alejandro Baldé s’est blessé mercredi dernier à l’entraînement et va manquer au moins trois semaines de compétition. Un retour contre la Real Sociedad le 28 septembre est espéré. Le staff est inquiet, car le latéral gauche a déjà souffert de ce même type de lésion au même endroit. Les précautions sont donc nécessaires pour éviter une rechute. Même chose pour Gavi, déjà absent contre le Rayo Vallecano le week-end dernier et forfait avec la Roja. Il continue de ressentir une gêne au genou opéré il y a quelques mois.

Au Barça, on craint déjà ce qu’on appelle le "Virus FIFA", autrement dit les joueurs revenant blessés de leur sélection. Le club garde un œil particulièrement attentif à la situation de Lamine Yamal. Déterminant face à la Bulgarie jeudi soir (victoire 3-0 de l’Espagne), il est sorti à dix minutes du terme après avoir ressenti une gêne dans le dos. Aucun risque ne sera pris, même si le problème ne semble pas important. Le Golden Boy est resté en salle vendredi et sa participation au match contre la Turquie n’est pas remise en cause, mais le Barça est sur le qui-vive. Savoir son joueur dans un certain inconfort ne le rassure pas du tout.