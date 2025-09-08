Qualifs CdM 2026 : le Ghana domine le Mali

À Accra, le Mali n’avait pas le droit à l’erreur. En cas de défaite contre le Ghana, les Maliens de Tom Saintfiet pouvaient dire adieu à la première place du groupe I des qualifications à la Coupe du Monde 2026, dans la zone Afrique. Et malheureusement pour les Aigles, la chance n’aura pas été de leur côté ce lundi soir puisqu’ils se sont inclinés sur la plus petite des marges (1-0), après un but d’Alexander Djiku (49e).

Avec 12 points après huit journées, le Mali est quatrième et ne pourra mathématiquement plus rattraper le Ghana, leader avec 19 points. Dans l’autre rencontre de cette soirée, la Libye a dominé l’Eswatini (2-0). Les Libyens se classent à la troisième place du groupe D, à un petit point derrière le Cameroun, qui affrontera le Cap-Vert ce mardi (18h), dans l’un des chocs de ces éliminatoires.