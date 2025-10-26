OL - Strasbourg : les compositions probables

Belle affiche pour conclure cette 9e journée de Ligue 1. L’Olympique Lyonnais accueille ainsi la sensation de la saison, Strasbourg, du côté du Groupama Stadium. Deux équipes qui affichent un niveau assez similaire sur ce début de saison, puisqu’un seul point sépare les Alsaciens, cinquièmes, des Rhodaniens, sixièmes. Toutes deux ont également joué jeudi soir sur la scène européenne.

Pour l’équipe de Paulo Fonseca, c’est aussi une occasion de se refaire après deux défaites lors des deux dernières journées de Ligue 1, face à Toulouse et Nice, alors que Strasbourg sort d’un match spectaculaire sur la pelouse du Parc des Princes. Et nul doute que ce match va nous réserver du spectacle, puisque les deux rencontres de la saison dernière se sont conclus sur des gros scores, avec un succès lyonnais 4-3 lors du premier match et une victoire strasbourgeoise 4-2 lors de la deuxième confrontation.

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 20 9 +11 6 2 1 19 8 2 Lens 19 9 +6 6 1 2 14 8 3 Marseille 18 9 +13 6 0 3 22 9 4 Monaco 17 9 +5 5 2 2 18 13 5 Strasbourg 16 8 +7 5 1 2 17 10 6 Lyon 15 8 +3 5 0 3 11 8 Voir le classement complet

Un match qui promet du spectacle

Pour ce duel, côté lyonnais, on va retrouver Greif dans les cages. Devant lui, le duo Niakhaté-Mata est reformé, avec Tagliafico et Maitland-Niles sur les flancs de la défense. Au milieu, place à Morton, Tessmann et Tolisso, alors que Fofana et Karabec seront positionnés un peu plus haut sur les côtés. Satriano sera la référence offensive lyonnaise ce soir.

En face, c’est Penders qui sera chargé de défendre les cages, avec Hogsberg, Omobamidele et Doukouré pour sécuriser la surface. Devant ce trio, une ligne de quatre composée de Ouattara, Barco, El-Mourabet et Doué. Moreira et Enciso seront positionnés un peu devant eux, et c’est le goleador Panichelli, qui marche sur l’eau en ce moment, qui sera aligné en pointe de l’attaque.