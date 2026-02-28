Menu Rechercher
La LFP pourrait aussi faire une faveur à l’OL et au LOSC

Pavel Sulc @Maxppp

Pour permettre aux Parisiens de préparer au mieux leur double confrontation face à Chelsea en 1/8es de finale de Ligue des Champions, la LFP a acté le report du match entre le PSG et Nantes. Prévue le week-end du 14 et 15 mars, la rencontre de Ligue 1 se tiendra finalement durant la semaine du 20 avril.

A priori, Paris ne devrait pas être le seul club français à bénéficier de ce type d’aménagement de la part de la Ligue. D’après RMC Sport, des sources proches de la LFP affirment que l’OL et le LOSC pourraient aussi en bénéficier si leur parcours en Ligue Europa s’étire. Ceci dans le but de favoriser le football français sur la scène européenne.

