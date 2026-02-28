La LFP accepte la demande du PSG pour le report du match contre Nantes

Comme la saison dernière, le Paris Saint-Germain a pu bénéficier de la clémence de la Ligue de Football Professionnel. Pour mieux préparer sa double confrontation face à Chelsea en 1/8es de finale de Ligue des Champions, le club de la capitale avait demandé au Conseil d’Administration de la LFP le report de son match face à Nantes, prévu le week-end du 14 et 15 mars, pendant la semaine du 20 avril. La LFP a annoncé avoir accédé à la demande du club, tandis que Nantes avait déjà donné son accord.

«A la demande du Paris Saint-Germain afin de préparer dans les meilleures conditions sa double confrontation avec Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Conseil d’Administration de la LFP, après accord du FC Nantes, a décidé que le match Paris Saint-Germain - FC Nantes se jouera la semaine du 20 avril. La date et l’heure exactes de ce match seront définies ultérieurement», indique la LFP dans son communiqué.