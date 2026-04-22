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2 - 0
38'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 26e journée
PSG
2 - 0
38'
Nantes
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
37'
2 - 0
D. Doué
13'
1 - 0
K. Kvaratskhelia (SP)
Voir le live commenté
Côtes du match 1 1.16 N 7.25 2 14.0 betclic Bonus 100€
Classement live 1 PSG 66 17 Nantes 20
Possession 79% PSG Nantes
Tirs 4 2 2 2 1 3
Compositions PSG 4-3-3 Nantes 3-5-2
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Prono

Qui va gagner ?
PSG
NUL
FCN
1 1.16 N 7.25 2 14
1042 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Nantes Matthis Abline 1/2 50% #2 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 1/2 50%
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 2
Interceptions
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Beraldo 4
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Nantes Mostafa Mohamed 2/2 100% #2 Logo Nantes Matthis Abline 2/3 67% #3 Logo Paris Saint-Germain Lucas Beraldo 2/4 50%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 31/31 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 36/39 92%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
62% 32% 5%
Série en cours
D
V
V
V
V
N
N
N
D
D
Rencontres précédentes
72% 31 Victoires 14% 6 Nuls 14% 6 Victoires

Blessures & suspensions

Vitinha Vitinha Blessure au talon Nuno Mendes Nuno Mendes Blessure à la cuisse Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou
Sékou Doucouré Sékou Doucouré Blessure à l'épaule Deiver Machado Deiver Machado Ischio-jambiers Mohamed Kaba Mohamed Kaba Blessure à la cuisse Kelvin Amian Kelvin Amian Lésion du bassin Rémy Cabella Rémy Cabella Blessure à la cuisse Fabien Centonze Fabien Centonze Blessure au genou Junior Mwanga Junior Mwanga Inconnu Dehmaine Tabibou Dehmaine Tabibou Carton rouge Fabien Centonze Fabien Centonze Accumulation de cartons jaunes

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JPL🔴🔵 19:23 On est vraiment MAUVAIS sur coup de pied arrêté c'est fou !!! 2 Répondre
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Match PSG - Nantes en direct commenté

26e journée de Ligue 1 McDonald's - mercredi 22 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Nantes (Ligue 1 McDonald's, 26e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 26e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Nantes. Ce match aura lieu le mercredi 22 avril 2026 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Nantes.

On en parle

Arbitres

Clément Turpin arbitre principal
Nicolas Danos arbitre assistant
Benjamin Pages arbitre assistant
Brendan Roffet quatrième arbitre
Aurélien Petit arbitre VAR
Marc Bollengier arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 37028
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 22 avril 2026 19:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 26
Diffusion Ligue 1+
Code PSG-FCN
Zone France
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur Nantes
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Nantes en France ?

Le match est à suivre en direct le 22 avril 2026 à 19:00 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Nantes ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, Beraldo, Marquinhos, I. Zabarnyi, A. Hakimi, Dro Fernández, W. Zaïre-Emery, João Neves, K. Kvaratskhelia, O. Dembélé, D. Doué.

Nantes : de son côté, l'équipe dirigée par V. Halilhodžić évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : Anthony Lopes, N. Cozza, M. Acapandié, Ali Youssif, D. Machado, L. Leroux, I. Sissoko, J. Lepenant, F. Guilbert, Mostafa Mohamed, M. Abline.

Qui arbitre le match PSG Nantes ?

Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Nantes ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Nantes ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 avril 2026, coup d'envoi 19:00.

Qui a marqué des buts pour PSG ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : K. Kvaratskhelia 13' (sp.), D. Doué 37'.

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