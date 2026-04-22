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Match PSG - Nantes en direct commenté
26e journée de Ligue 1 McDonald's - mercredi 22 avril 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Nantes (Ligue 1 McDonald's, 26e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 26e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Nantes. Ce match aura lieu le mercredi 22 avril 2026 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Nantes.
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FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Nantes en France ?
Le match est à suivre en direct le 22 avril 2026 à 19:00 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Nantes ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, Beraldo, Marquinhos, I. Zabarnyi, A. Hakimi, Dro Fernández, W. Zaïre-Emery, João Neves, K. Kvaratskhelia, O. Dembélé, D. Doué.
Nantes : de son côté, l'équipe dirigée par V. Halilhodžić évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : Anthony Lopes, N. Cozza, M. Acapandié, Ali Youssif, D. Machado, L. Leroux, I. Sissoko, J. Lepenant, F. Guilbert, Mostafa Mohamed, M. Abline.
- Qui arbitre le match PSG Nantes ?
Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Nantes ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Nantes ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 avril 2026, coup d'envoi 19:00.
- Qui a marqué des buts pour PSG ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : K. Kvaratskhelia 13' (sp.), D. Doué 37'.