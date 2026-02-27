Ligue 1 : Strasbourg et Lens concèdent un nul qui n’arrange personne

Avant le choc entre l’OL et l’OM, dimanche soir, la 24e journée de Ligue 1 s’ouvrait par un autre gros choc entre le Racing Club de Strasbourg et celui de Lens, à la Meinau. Revigorés après leur victoire contre Lyon la semaine passée, les Alsaciens souhaitaient également faire tomber le RC Lens afin de poursuivre leur remontée au classement. Mais après leur remontada concédée contre Monaco, les Sang et Or devaient réagir pour rester dans la course au titre et surtout se rassurer.

Le premier acte était très animé, avec des occasions des deux côtés, et une domination lensoise. Mais c’est le RCSA qui a été plus adroit devant le but, avec un premier tir d’Enciso, repoussé par Risser (11e). Et sur une erreur de renvoi de Ganiou, Panichelli en profitait pour ouvrir le score d’un joli piqué pour tromper Risser (1-0, 22e). De quoi réveiller les Lensois, mais la finition manquait encore. À l’image d’Edouard, qui loupait deux grosses occasions (41e et 44e), alors qu’un penalty aurait pu être sifflé sur un contact entre Abdulhamid et Doué… mais le VAR a tranché (35e).

Lens peut avoir des regrets

La seconde période repartait de la même manière, avec des Lensois toujours dominateurs, mais qui peinaient à trouver le cadre de Penders. À deux reprises, Thauvin manquait également le cadre (58e et 60e). Mais après de nombreux efforts, le RC Lens a enfin été récompensé grâce à une superbe reprise de Sangaré à l’entrée de la surface, avec l’aide du poteau (1-1, 62e). Strasbourg aurait pu rapidement punir Lens, mais un contact similaire à celui de la première période entre Panichelli et Sarr a été… annulé par le VAR (65e).

Le rythme était ensuite retombé, avec une possession alsacienne, mais assez stérile. La fin de match redevenait plus animée, avec plus d’espaces des deux côtés. Mais aucune des deux équipes ne parvenait à faire la différence, ce qui n’arrangeait personne. Car Lens reste au deuxième rang, avec un point de retard sur le leader parisien, avant d’aller jouer l’OL, en Coupe de France. De son côté, Strasbourg stagne au 7e rang avant la réception de Reims (L2), en Coupe de France mercredi.