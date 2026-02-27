24e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 27 février 2026
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 24e journée de Ligue 1 McDonald's entre Strasbourg et Lens. Ce match aura lieu le vendredi 27 février 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
Clément Turpinarbitre principal
0.2
2.7
Moyenne de cartons par match sur 11 matchs arbitrés
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Lens en France ?
Le match est à suivre en direct le 27 février 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.
Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Lens ?
Strasbourg : le coach G. O'Neil a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Penders, D. Moreira, I. Doukouré, A. Omobamidele, G. Doué, V. Barco, S. El Mourabet, M. Godo, J. Enciso, A. Ouattara, J. Panichelli.
Lens : de son côté, l'équipe dirigée par P. Sage évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : R. Risser, M. Sarr, N. Čelik, P. Ganiou, M. Udol, A. Thomasson, M. Sangaré, Saud Abdulhamid, W. Saïd, F. Thauvin, O. Édouard.
Qui arbitre le match Strasbourg Lens ?
Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.
Où se joue le match Strasbourg Lens ?
Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.
Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Lens ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 27 février 2026, coup d'envoi 20:45.