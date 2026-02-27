Menu Rechercher
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 24e journée
Strasbourg
0 - 0
8'
Lens
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Côtes du match 1 2.30 N 3.65 2 3.10
Classement live 2 Lens 53 7 Strasbourg 35
Possession 51% Lens Strasbourg
Compositions Strasbourg 4-2-3-1 Lens 3-4-2-1
Prono

Qui va gagner ?
RCSA
NUL
RCL
1 2.3 N 3.65 2 3.1
287 participants Terminé
Analyse avant-match

Probabilité de victoire
34% 40% 25%
Série en cours
V
N
D
V
D
D
V
V
V
V
Rencontres précédentes
32% 8 Victoires 32% 8 Nuls 36% 9 Victoires

Blessures & suspensions

Ben Chilwell Ben Chilwell Maladie Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure musculaire
Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure au mollet Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Maladie Kyllian Antonio Kyllian Antonio Blessure au pied Régis Gurtner Régis Gurtner Ischio-jambiers Jonathan Gradit Jonathan Gradit Fracture de la jambe Wesley Saïd Wesley Saïd Blessure à la cuisse Ruben Aguilar Ruben Aguilar Inconnu Samson Baidoo Samson Baidoo Ischio-jambiers Allan Saint-Maximin Allan Saint-Maximin Blessure musculaire

Top commentaires

_Ò-v-Ó_ 20:49 Si tu verras. Lens en CL. Parcours correct en poule si bon mercato, puis claque en 8eme, fin de saison moisie hors places européenne, vente de tous les joueurs importants et rebelote etc etc etc Répondre
Match Strasbourg - Lens en direct commenté

24e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 27 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et Lens (Ligue 1 McDonald's, 24e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 24e journée de Ligue 1 McDonald's entre Strasbourg et Lens. Ce match aura lieu le vendredi 27 février 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et Lens.

Arbitres

Clément Turpin arbitre principal
0.2
2.7
Moyenne de cartons par match sur 11 matchs arbitrés
Florian Gonçalves de Araujo arbitre assistant
Nicolas Danos arbitre assistant
Benjamin Pages arbitre assistant
Gaël Angoula quatrième arbitre
Mathieu Grosbost arbitre VAR
Wilfried Bien arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de la Meinau Strasbourg
Stade de la Meinau
  • Année de construction : 1906
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 32047
  • Affluence moyenne : 18425
  • Affluence maximum : 31324
  • % de remplissage : 68

Match en direct

Date 27 février 2026 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 24
Diffusion Ligue 1+
Code RCSA-RCL
Zone France
Équipe à domicile Strasbourg
Équipe à l'extérieur Lens
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Lens en France ?

Le match est à suivre en direct le 27 février 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Lens ?

Strasbourg : le coach G. O'Neil a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Penders, D. Moreira, I. Doukouré, A. Omobamidele, G. Doué, V. Barco, S. El Mourabet, M. Godo, J. Enciso, A. Ouattara, J. Panichelli.

Lens : de son côté, l'équipe dirigée par P. Sage évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : R. Risser, M. Sarr, N. Čelik, P. Ganiou, M. Udol, A. Thomasson, M. Sangaré, Saud Abdulhamid, W. Saïd, F. Thauvin, O. Édouard.

Qui arbitre le match Strasbourg Lens ?

Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Strasbourg Lens ?

Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.

Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Lens ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 27 février 2026, coup d'envoi 20:45.

