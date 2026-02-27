Barça : Hansi Flick ne se réjouit pas d’avoir évité le PSG

Le FC Barcelone pouvait tomber contre le PSG ou Newcastle en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Au final, les Blaurganas ont hérité des Anglais. Un adversaire a priori plus abordable puisque les Culés avaient battu les Magpies à St James’ Park en septembre dernier (2-1). Interrogé sur ce tirage, à la veille de la réception de Villarreal, Hansi Flick ne fanfaronnait pas à l’idée d’avoir évité le PSG.

«Tous les matchs sont importants. Je ne me réjouis pas de ne pas affronter le PSG, il faut respecter l’adversaire. Tout le monde veut atteindre la finale et Newcastle a également envie de remporter la Ligue des Champions. Tous les adversaires sont difficiles. Tous les matchs sont importants. Cela ne sera pas facile. Il faut respecter l’adversaire. Newcastle a également envie de jouer», a-t-il confié en conférence de presse.