Menu Rechercher
2 - 0
MT
Liga 2025/2026 26e journée
Barcelone
2 - 0
MT
Villarreal
Diffusé sur beIN SPORTS 3
Temps forts
mi-temps
2 - 0
37'
2 - 0
Lamine Yamal
28'
1 - 0
Lamine Yamal (PD Fermín López)
Voir le live commenté
Classement live 1 Barcelone 64 3 Villarreal 51
Possession 65% Barcelone Villarreal
Tirs 10 6 1 4 0 1
Grosses occasions créées 67% Barcelone 2 Villarreal 1
Compositions Barcelone 4-3-3 Villarreal 4-4-2
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 BAR N NUL 2 VIL
297 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Barcelone Fermín López 2 #2 Logo Villarreal Nicolas Pépé 1
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 3/4 75%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 5 #2 Logo Barcelone Raphinha 3 #3 Logo Barcelone Marc Bernal 2
Fautes subies
#1 Logo Villarreal Pape Gueye 2
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Fermín López 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Villarreal Pape Gueye 6/7 86% #2 Logo Barcelone Fermín López 5/6 83% #3 Logo Villarreal Nicolas Pépé 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Villarreal Sergi Cardona 3 #2 Logo Villarreal Pape Gueye 3 #3 Logo Barcelone Eric García 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Dani Olmo 0/7 0% #2 Logo Villarreal Sergi Cardona 0/5 0% #3 Logo Villarreal Ayoze Pérez 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Villarreal Alberto Moleiro 4 #2 Logo Villarreal Sergi Cardona 4
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Villarreal Ayoze Pérez 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Eric García 43/46 93% #2 Logo Barcelone Pau Cubarsí 39/42 93% #3 Logo Barcelone Alejandro Baldé 31/34 91%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
D
D
V
V
V
V
D
V
N
Rencontres précédentes
63% 27 Victoires 19% 8 Nuls 19% 8 Victoires

Blessures & suspensions

Ronald Araújo Ronald Araújo Maladie Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Andreas Christensen Andreas Christensen Lésion du ligament croisé antérieur du genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers Gerard Martín Gerard Martín Accumulation de cartons jaunes
Rafa Marín Rafa Marín Blessure à la cheville Pau Cabanes Pau Cabanes Lésion du ligament croisé antérieur du genou Juan Foyth Juan Foyth Rupture du tendon d'Achille Gerard Moreno Gerard Moreno Blessure musculaire Gerard Moreno Gerard Moreno Blessure musculaire

Top commentaires

Nico Andrès 16:56 Que Golazo 4 Répondre
Voir tous les commentaires (22)

Match Barcelone - Villarreal en direct commenté

26e journée de Liga - samedi 28 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Villarreal (Liga, 26e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 26e journée de Liga entre Barcelone et Villarreal. Ce match aura lieu le samedi 28 février 2026 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Villarreal.

On en parle

Arbitres

Isidro Díaz de Mera Escuderos arbitre principal
Diego Santaursula Aguado arbitre assistant
Rubén Campo Hernández arbitre assistant
Fernando Bueno Prieto quatrième arbitre
José Luis Munuera Montero arbitre VAR
Mario Melero López arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Spotify Camp Nou Barcelona
Spotify Camp Nou
  • Année de construction : 1957
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 99787
  • Affluence moyenne : 66163
  • Affluence maximum : 99252
  • % de remplissage : 66

Match en direct

Date 28 février 2026 16:15
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 26
Diffusion beIN SPORTS 3
Affluence 44256
Code BAR-VIL
Zone Espagne
Équipe à domicile FC Barcelone
Équipe à l'extérieur Villarreal
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Villarreal en France ?

Le match est à suivre en direct le 28 février 2026 à 16:15 sur beIN SPORTS 3.

Où voir le match Barcelone Villarreal en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions probables du match entre Barcelone et Villarreal ?

FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-3-3 : Joan García, Baldé, Eric García, Pau Cubarsí, J. Koundé, Dani Olmo, Marc Bernal, Fermín López, Raphinha, Ferran Torres, Lamine Yamal.

Villarreal : de son côté, l'équipe dirigée par Marcelino évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : Luíz Júnior, Sergi Cardona, Renato Veiga, Pau Navarro, S. Mouriño, Alberto Moleiro, P. Gueye, Santi Comesaña, N. Pépé, G. Mikautadze, Ayoze Pérez.

Qui arbitre le match Barcelone Villarreal ?

Isidro Díaz de Mera Escuderos est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Barcelone Villarreal ?

Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.

Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Villarreal ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 février 2026, coup d'envoi 16:15.

Qui a marqué des buts pour Barcelone ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Lamine Yamal 28' 37'.

Top commentaires

Nico Andrès 16:56 Que Golazo 4 Répondre
Voir tous les commentaires (22)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier