Match Barcelone - Villarreal en direct commenté
26e journée de Liga - samedi 28 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Villarreal (Liga, 26e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 26e journée de Liga entre Barcelone et Villarreal. Ce match aura lieu le samedi 28 février 2026 à 16:15.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Villarreal.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Villarreal en France ?
Le match est à suivre en direct le 28 février 2026 à 16:15 sur beIN SPORTS 3.
- Où voir le match Barcelone Villarreal en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions probables du match entre Barcelone et Villarreal ?
FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-3-3 : Joan García, Baldé, Eric García, Pau Cubarsí, J. Koundé, Dani Olmo, Marc Bernal, Fermín López, Raphinha, Ferran Torres, Lamine Yamal.
Villarreal : de son côté, l'équipe dirigée par Marcelino évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : Luíz Júnior, Sergi Cardona, Renato Veiga, Pau Navarro, S. Mouriño, Alberto Moleiro, P. Gueye, Santi Comesaña, N. Pépé, G. Mikautadze, Ayoze Pérez.
- Qui arbitre le match Barcelone Villarreal ?
Isidro Díaz de Mera Escuderos est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Barcelone Villarreal ?
Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.
- Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Villarreal ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 février 2026, coup d'envoi 16:15.
- Qui a marqué des buts pour Barcelone ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Lamine Yamal 28' 37'.