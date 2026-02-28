Menu Rechercher
Ligue 1

OM-OL classé à risques

Par Josué Cassé
Marseille Lyon
Ce dimanche, en fermeture de la 24e journée de Ligue 1, l’OM accueille l’OL. Un choc décisif dans la course à l’Europe et qui sera placé sous très haute surveillance. D’après L’Équipe, cette rencontre a été classée au niveau 5 par la Division nationale de la lutte contre le hooliganisme, soit l’échelle maximale de risques.

Par ailleurs, la préfecture des Bouches-du-Rhône et le ministère de l’Intérieur ont décidé d’interdire le déplacement des supporters de l’OL du côté de l’Orange Vélodrome. « L’antagonisme entre les supporters de ces deux équipes a provoqué par le passé de graves troubles à l’ordre public », avait notamment justifié la préfecture. En espérant, cette fois-ci, que la soirée honore le football.

Ligue 1
Marseille
Lyon

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Lyon Logo Lyon
