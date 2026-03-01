L’inusable Pierre-Emerick Aubameyang a encore sauvé l’OM

À l’usure, l’Olympique de Marseille s’est finalement imposé, ce dimanche soir, face à l’OL (3-2). Mais que ce fut dur. Pour la première d’Habib Beye à l’Orange Vélodrome, les Phocéens ont, en effet, dû puiser dans leurs ressources pour venir à bout des Rhodaniens. Fragile défensivement, le club marseillais est même passé tout proche de la déroute. Mené à deux reprises, l’OM - rechargé physiquement et mentalement après quelques jours passés à Marbella - a pourtant su inverser la vapeur. Et ce grâce à l’entrée décisive d’Igor Paixao et le doublé inscrit sur le gong par Pierre-Emerick Aubameyang.

80 minutes décevantes et puis le déclic

Invisible pendant la quasi totalité de la rencontre et multipliant les mauvais choix dans les derniers mètres, l’international gabonais, fort de son expérience, restera en effet l’un des hommes forts de cette soirée grâce à deux réalisations de pur numéro 9. D’abord servi dans le dos de la défense lyonnaise par Paixao pour égaliser à dix minutes du terme, l’ex-attaquant de Chelsea et Arsenal faisait finalement totalement exploser l’Orange Vélodrome en reprenant un centre tendu de Nwaneri à l’entrée du temps additionnel.

Crédité d’un 8 par la rédaction FM, PEA (36 ans et 8 mois) est dans le même temps devenu le plus vieux buteur de l’OM en L1 depuis Larbi Ben Barek contre Toulouse le 10 avril 1955 (37 ans et 9 mois). De quoi combler l’intéressé au coup de sifflet final. «Très content de gagner ce soir dans un stade chaud bouillant. On l’a fait au mental. On l’a fait pour l’équipe. Je pense que le fait de partir en stage, ça nous a donné la force de travailler en groupe. On a mis de l’intensité. On a vu qu’on pouvait les avoir à l’usure», avouait le buteur marseillais au micro de L1+.

De passage en zone mixte de longues minutes après sa première intervention, le héros du soir affichait toujours un large sourire. «Il y a eu des buts, du tempo, de l’intensité, c’était un bel Olympico. Il faut savourer mais se calmer car on doit continuer. Intensité était le mot d’ordre tout cette semaine et on doit continuer. Jeu, plaisir, intensité, c’est le discours», ajoutait PEA avant d’indiquer : «je pensais mettre un triplé quand on a pris le deuxième, ça peut vous paraître fou mais c’était un match ouvert donc il faut rester concentré. Malgré une première mi-temps sans les éléments pour marquer j’essayais de me convaincre, j’ai fait les efforts et j’ai été récompensé».

Beye loue l’attitude d’Aubameyang

En conférence de presse, Habib Beye n’oubliait pas non plus de saluer longuement la performance de son protégé. «C’est incroyable, surtout l’amour qu’il a pour le jeu, la présence qu’il a devant le but. Les efforts, il ne les comptent pas. Ce soir, on avait Amine Gouiri qui était un peu juste. Aubam est resté 95 minutes, il a donné, il a pressé, il a défendu. Il faut aussi parler de ce public exceptionnel, qui vous donne un supplément d’âme. Je suis très content pour Aubam, il mérite mais je n’ai pas attendu de découvrir Aubam ce soir pour savoir qu’il était un buteur, je pense que je le suis depuis très longtemps et il marque toujours beaucoup de buts».

Et de conclure : «ce que j’ai dit à Auba, c’est que c’était un très gros match et c’est surtout un match de leader pour l’équipe, parce qu’il a montré l’exemple à l’image de beaucoup de joueurs ce soir. Je pense qu’on a été dans cette abnégation constante et Auba l’a été. Je dis très souvent que la différence entre un attaquant et un défenseur, pour avoir été défenseur, c’est qu’un attaquant peut ne pas avoir d’opportunité jusqu’à la 80e minute et puis il en a deux, il en met deux au fond et son match est réussi. Au contraire d’un défenseur qui peut être très très bon pendant 80 minutes, mais s’il rate un petit peu le marquage, concrètement lui ce n’est pas un match réussi. Donc c’est la force des attaquants et c’est la force de l’expérience d’un attaquant comme Auba, de rester dans son match concentré et de profiter de toutes les opportunités. Et ce soir il l’a très bien fait, son premier but est magnifique parce que c’est un but avec du flair et surtout il est très dynamique. Et le deuxième, pareil, il vient fermer au second poteau. Je suis très content pour les joueurs ce soir, vraiment très très content, satisfait pour le club». Avec cette victoire arrachée, l’OM revient à deux petites longueurs de sa victime du soir.