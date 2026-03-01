Manchester City met le Real Madrid et Kylian Mbappé dans la galère

Tout a commencé lors d’une rencontre contre le Celta de Vigo, début décembre. Selon l’IRM, Kylian Mbappé a subi une lésion du ligament latéral externe du genou gauche. Malgré une absence initiale de trois semaines, le Français refait surface plus tôt que prévu. Et alors qu’on croyait qu’il s’était rétabli rapidement, l’ancien joueur du PSG avait visiblement joué tout en ressentant des douleurs. Alors forcément, plus d’un mois après, la lésion n’est toujours pas guérie. Mardi, il n’a pas pu finir l’entraînement et a donc dû abandonner avant le match retour contre Benfica. Les examens ont confirmé l’évidence : la blessure n’est toujours pas résorbée. La presse espagnole évoquait au minimum un mois d’absence supplémentaire.

Dans ce contexte, Mbappé avait tracé une ligne rouge : pas d’opération. Une chirurgie l’écarterait plus longtemps, voire jusqu’en fin de saison, et hors de question avec la Coupe du monde qui débute le 11 juin aux États-Unis. La stratégie était donc de soigner de manière conservatrice, de se ménager au moins trois semaines puis de revenir progressivement et monter en puissance pour la suite. Et si le tirage avait désigné le Sporting de Portugal comme adversaire des huitièmes en Ligue des champions, le plan tenait. Le Français devait logiquement manquer les deux rencontres pour se remettre au plus vite, sans pression démesurée. Mais le tirage en a décidé autrement.

La galère du tirage

Car voilà Manchester City. Selon AS, cette affiche a chamboulé complètement les plans de récupération envisagés par le staff et Kylian Mbappé. Car le Français ne veut pas manquer le choc face à City en C1 et le Real Madrid ne peut pas se permettre de se passer de sa star pour cette rencontre. Face au Sporting CP, Mbappé aurait manqué les deux matchs et le club n’aurait pas forcé pour le récupérer avant. Mais le Real Madrid va donc affronter Manchester City pour la douzième fois lors des sept dernières éditions de Ligue des champions. Et donc difficile de dire au meilleur buteur de l’effectif qu’il doit prendre son temps pour récupérer.

L’aller se joue au Bernabéu les 10-11 mars, le retour à l’Etihad les 17-18 mars. Soit dans à peine deux semaines. Face à une équipe de City en feu — 8 matchs sans défaite, 7 victoires, 2e de Premier League à 2 points d’Arsenal, le Real Madrid sans Mbappé, est une équipe moins dangereuse. Mais si Mbappé revient trop tôt, il pourrait rechuter et pourrait fortement condamner ses chances d’arriver en pleine possession de ses moyens au Mondial. Arbeloa et le staff médical se retrouvent coincés entre deux impératifs impossibles à concilier. La presse espagnole s’inquiète et explique que le Real Madrid se creuse la tête depuis quelques jours…