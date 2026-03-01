OM : Habib Beye rend hommage à De Zerbi après le succès contre l’OL

Après la victoire de l’OM contre l’OL (3-2), Habib Beye avait forcément le sourire au micro de Ligue 1+. Le coach marseillais a par ailleurs tenu à saluer le travail effectué avant lui. L’ancien défenseur a notamment rendu hommage à son prédécesseur Roberto De Zerbi, estimant que les bases posées dans le jeu étaient solides et qu’il souhaitait simplement y apporter quelques ajustements dans la méthodologie.

« Ce qu’il s’est passé à Marbella à porter ses fruits ? Mon prédécesseur a mis énormément de qualité dans cette équipe. On n’est pas là pour déconstruire, on est là pour apporter certains éléments de méthodologie, de projet de jeu qui demande un peu plus de verticalité, de contre-pressing. (…) Le travail qui a été fait avant est de qualité. Mon job, c’est de faire en sorte que cette équipe continue à être performante. » L’entraîneur olympien a aussi salué le technicien adverse, Paulo Fonseca. « J’ai beaucoup de respect aussi pour l’entraîneur d’en face, ce qu’il fait est assez extraordinaire. »