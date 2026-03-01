Menu Rechercher
OM : Habib Beye donne des nouvelles de Quinten Timber

Quinten Timber avec l'OM face à Lens @Maxppp
Marseille 3-2 Lyon

Ce dimanche, l’OM s’est imposé face à l’OL dans une fin de match délirante grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang (3-2). En première période, les Marseillais étaient pourtant menés malgré un premier acte globalement intéressant. L’homme du premier acte était assurément Quinten Timber côté olympien. Remplacé à la mi-temps par le héros Igor Paixao, le Néerlandais n’est pas sorti pour une raison tactique.

En conférence de presse d’après-match, Habib Beye a expliqué que l’ancien de Feyenoord souffre de l’épaule : «je vais être très honnête avec vous. Ce n’est pas du coaching, c’est qu’il s’est démis l’épaule. Aujourd’hui, on lui a remis, mais la douleur était importante. (…) Pour Quinten, c’est différent parce que c’est l’épaule et quand ça bouge ça fait mal très vite, donc on verra.»

