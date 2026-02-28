Menu Rechercher
Bundesliga 2025/2026 24e journée
Dortmund
Bayern Munich
Diffusé sur beIN SPORTS 2
Temps forts
N. Schlotterbeck
Voir le live commenté
Classement live 1 Bayern Munich 60 2 Dortmund 55
Possession 68% Bayern Munich Dortmund
Tirs 1 0 3 1 2 5
Grosses occasions créées 100% Dortmund 1 Bayern Munich 0
Compositions Dortmund 3-4-2-1 Bayern Munich 4-2-3-1
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Daniel Svensson 1
Tirs (%)
#1 Logo Bayern Munich Michael Olise 1/2 50%
Fautes subies
#1 Logo Bayern Munich Dayot Upamecano 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Emre Can 4/5 80% #2 Logo Bayern Munich Dayot Upamecano 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Marcel Sabitzer 2 #2 Logo BV Borussia 09 Dortmund Emre Can 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Karim Adeyemi 0/4 0%

Analyse avant-match

Série en cours
D
N
V
V
V
V
V
V
V
N
Rencontres précédentes
22% 11 Victoires 18% 9 Nuls 59% 29 Victoires

Blessures & suspensions

Serhou Guirassy Serhou Guirassy Maladie Ramy Bensebaïni Ramy Bensebaïni Blessure au genou Filippo Calixte Mané Filippo Calixte Mané Ischio-jambiers Filippo Calixte Mané Filippo Calixte Mané Blessure à la cuisse Salih Özcan Salih Özcan Lésion du ligament collatéral fibulaire du genou Niklas Süle Niklas Süle Ischio-jambiers Julian Ryerson Julian Ryerson Accumulation de cartons jaunes
Michael Olise Michael Olise Coup Hiroki Ito Hiroki Ito Blessure musculaire Manuel Neuer Manuel Neuer Blessure au mollet Josip Stanišić Josip Stanišić Ischio-jambiers Alphonso Davies Alphonso Davies Ischio-jambiers Cassiano Kiala Cassiano Kiala Blessure à la cheville Min-Jae Kim Min-Jae Kim Blessure au genou

Match Dortmund - Bayern Munich en direct commenté

24e journée de Bundesliga - samedi 28 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Dortmund et Bayern Munich (Bundesliga, 24e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 24e journée de Bundesliga entre Dortmund et Bayern Munich. Ce match aura lieu le samedi 28 février 2026 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Dortmund et Bayern Munich.

On en parle

Arbitres

Sven Jablonski arbitre principal
0
3
Moyenne de cartons par match sur 12 matchs arbitrés
Eduard Beitinger arbitre assistant
Sascha Thielert arbitre assistant
Frank Willenborg quatrième arbitre
Justus Zorn arbitre VAR
Sören Storks arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

SIGNAL IDUNA PARK Dortmund
SIGNAL IDUNA PARK
  • Année de construction : 1974
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 81365
  • Affluence moyenne : 65749
  • Affluence maximum : 81365
  • % de remplissage : 80

Match en direct

Date 28 février 2026 18:30
Compétition Bundesliga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 24
Diffusion beIN SPORTS 2
Code BVB-BAY
Zone Allemagne
Équipe à domicile Borussia Dortmund
Équipe à l'extérieur Bayern Munich
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Dortmund et Bayern Munich en France ?

Le match est à suivre en direct le 28 février 2026 à 18:30 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Dortmund Bayern Munich en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Dortmund et Bayern Munich ?

Borussia Dortmund : le coach N. Kovač a choisi une formation en 3-4-2-1 : G. Kobel, N. Schlotterbeck, W. Anton, E. Can, D. Svensson, F. Nmecha, M. Sabitzer, Yan Couto, M. Beier, K. Adeyemi, Fábio Silva.

Bayern Munich : de son côté, l'équipe dirigée par V. Kompany évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. Urbig, K. Laimer, J. Tah, D. Upamecano, J. Stanišić, A. Pavlović, J. Kimmich, L. Díaz, S. Gnabry, M. Olise, H. Kane.

Qui arbitre le match Dortmund Bayern Munich ?

Sven Jablonski est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Dortmund Bayern Munich ?

Dortmund accueille le match au SIGNAL IDUNA PARK.

Quelle est la date et l'heure du match Dortmund Bayern Munich ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 février 2026, coup d'envoi 18:30.

Qui a marqué le but pour Dortmund ?

Un seul but a été inscrit pour Dortmund par N. Schlotterbeck 26'.

