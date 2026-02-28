Prono
Match Dortmund - Bayern Munich en direct commenté
24e journée de Bundesliga - samedi 28 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Dortmund et Bayern Munich (Bundesliga, 24e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 24e journée de Bundesliga entre Dortmund et Bayern Munich. Ce match aura lieu le samedi 28 février 2026 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Dortmund et Bayern Munich.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Dortmund et Bayern Munich en France ?
Le match est à suivre en direct le 28 février 2026 à 18:30 sur beIN SPORTS 2.
- Où voir le match Dortmund Bayern Munich en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Dortmund et Bayern Munich ?
Borussia Dortmund : le coach N. Kovač a choisi une formation en 3-4-2-1 : G. Kobel, N. Schlotterbeck, W. Anton, E. Can, D. Svensson, F. Nmecha, M. Sabitzer, Yan Couto, M. Beier, K. Adeyemi, Fábio Silva.
Bayern Munich : de son côté, l'équipe dirigée par V. Kompany évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. Urbig, K. Laimer, J. Tah, D. Upamecano, J. Stanišić, A. Pavlović, J. Kimmich, L. Díaz, S. Gnabry, M. Olise, H. Kane.
- Qui arbitre le match Dortmund Bayern Munich ?
Sven Jablonski est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Dortmund Bayern Munich ?
Dortmund accueille le match au SIGNAL IDUNA PARK.
- Quelle est la date et l'heure du match Dortmund Bayern Munich ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 février 2026, coup d'envoi 18:30.
- Qui a marqué le but pour Dortmund ?
Un seul but a été inscrit pour Dortmund par N. Schlotterbeck 26'.