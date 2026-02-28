PSG : la réaction à chaud d’Illia Zabarnyi après la victoire au Havre
Critiqué depuis son arrivée au PSG, Illia Zabarnyi était titulaire, ce samedi soir, au sein de la défense parisienne. Auteur d’une performance encourageante face au HAC, le défenseur ukrainien savourait surtout les trois points de la victoire. «C’était un match difficile, on s’y attendait, ce n’est jamais facile de jouer ici mais on a pris trois points importants», a tout d’abord lancé l’intéressé au micro de L1+.
Avant de répondre à ses détracteurs : «les critiques ça fait toujours partie du foot, je suis toujours resté concentré, je fais ce que je sais faire, c’était un très bon match pour moi et je dois continuer. Cette victoire est importante, on est concentré sur chaque match, tous les matchs sont importants, c’est aussi simple que ça». Voilà qui est dit !
