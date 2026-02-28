Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

PSG : la réaction à chaud d’Illia Zabarnyi après la victoire au Havre

Par Josué Cassé
1 min.
Zabarnyi (PSG) @Maxppp
Le Havre 0-1 PSG

Critiqué depuis son arrivée au PSG, Illia Zabarnyi était titulaire, ce samedi soir, au sein de la défense parisienne. Auteur d’une performance encourageante face au HAC, le défenseur ukrainien savourait surtout les trois points de la victoire. «C’était un match difficile, on s’y attendait, ce n’est jamais facile de jouer ici mais on a pris trois points importants», a tout d’abord lancé l’intéressé au micro de L1+.

La suite après cette publicité

Avant de répondre à ses détracteurs : «les critiques ça fait toujours partie du foot, je suis toujours resté concentré, je fais ce que je sais faire, c’était un très bon match pour moi et je dois continuer. Cette victoire est importante, on est concentré sur chaque match, tous les matchs sont importants, c’est aussi simple que ça». Voilà qui est dit !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Illia Zabarnyi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Illia Zabarnyi Illia Zabarnyi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier