L’OM annonce l’arrivée de son nouveau président

Avant un Olympico très important pour la suite de la saison et une potentielle place en Ligue des Champions qui pourrait changer l’avenir du club, l’Olympique de Marseille a décidé de se réorganiser en interne. Après le départ de Roberto de Zerbi, remplacé par Habib Beye, et le changement de rôle de Pablo Longoria, qui «devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l’Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes», d’après le club phocéen, l’OM a communiqué sur l’arrivée de son nouveau président.

«L’Olympique de Marseille annonce la nomination d’Alban Juster en qualité de Président du Directoire. Cette décision a été prise par le Conseil de Surveillance, conformément aux statuts du club. Elle s’inscrit dans le cadre d’une organisation intérimaire, le temps d’engager les démarches nécessaires à la recherche et la désignation d’un nouveau Président du Directoire. Le Directoire du club est désormais composé d’Alban Juster, Alessandro Antonello et Benjamin Arnaud, ce dernier ayant été nommé en qualité de membre du Directoire», explique le club olympien.

Pablo Longoria n’est plus président de l’OM

Présent au sein de l’Olympique de Marseille depuis huit ans, Alban Juster exerçait jusqu’à présent les fonctions de Directeur Général Finance & Compliance au sein du club, explique également l’OM. Benjamin Arnaud, présent au sein du club depuis 7 ans, exerce les fonctions de secrétaire général. Dans un entretien au JDD, Shéhérazade Semsar de Boisséson, vice-présidente du conseil de surveillance de l’OM et CEO de McCourt Global, explique que le club est «dans une phase de transition institutionnelle, organisée et maîtrisée. Dans un premier temps, la priorité est d’assurer la stabilité du club au niveau sportif».

Comme nous l’avions déjà révélé, Pablo Longoria, qui sera resté cinq ans à la tête de l’OM, va donc quitter le navire olympien. Le club souhaite assurer un départ «avec la considération pour la fidélité et la longévité de l’Espagnol à l’un des postes les plus exigeants et exposés du sport français», précise encore une source de l’OM au JDD. Un cabinet de recrutement va être mandaté pour trouver un successeur définitif en vue de la saison prochaine, mais aucun nom n’a pour l’instant circulé à Marseille.