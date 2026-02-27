Manchester City : le départ de Pep Guardiola pourrait permettre d’attirer une star mondiale !

Vinicius Jr fait parler de lui ces derniers jours. Outre ses performances sportives, l’affaire de racisme lors de la rencontre face à Benfica est sur toutes les bouches. Pour le Brésilien, un sujet est désormais passé sous les radars : son avenir au Real Madrid. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2027, il entrera dans sa dernière année pleine de contrat cet été. Et les rapports de force pourraient s’inverser. Actuellement, les discussions entre son entourage et Florentino Pérez coincent toujours. Dans la presse espagnole, on explique que Vinicius réclame une augmentation de 5 millions d’euros par an pour dépasser les 20 M€ de salaire fixe, alors que le Real campe sur ses principes et lui propose un système de bonus liés aux buts et aux trophées.

La suite après cette publicité

Un désaccord qui s’étire depuis de très longs mois, amplifié par les rumeurs de sa perte d’influence sportive depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, même s’il reste sur des statistiques honorables cette saison avec 13 buts et 11 passes décisives en 37 matchs. Dans ce contexte, le quotidien espagnol Sport révèle que Manchester City, qui souhaite toujours l’attirer dans ses rangs, a adopté une stratégie claire : conseiller à Vinicius de prendre son temps et surtout de ne pas prolonger pour l’instant. L’idée étant que si le Brésilien entre dans sa dernière année de contrat sans renouvellement, City pourrait soit le recruter libre en 2027, soit forcer un transfert dès l’été 2026 pour un montant inférieur à sa valeur marchande. Des contacts existent déjà entre le club anglais et l’entourage du joueur.

La suite après cette publicité

Guardiola, la clé du dossier ?

Mais il y a un paramètre essentiel dans ce dossier : l’avenir de Pep Guardiola. Son contrat court lui aussi jusqu’en 2027, et certaines sources en Angleterre indiquent que le style de jeu actuel du coach espagnol ne correspondrait pas encore pleinement au style de Vinicius Jr, selon Sport, qui ajoute qu’un nouveau manager à la tête de City à l’été 2026 ou 2027 pourrait donc justement lever ce frein et rendre le projet mancunien encore plus séduisant pour le Brésilien. C’est la raison pour laquelle le club anglais temporise dans ce dossier.

Et le Real Madrid n’est pas passif pour autant. Florentino Pérez veut toujours boucler la prolongation avant que son attaquant n’entre dans sa dernière année de contrat, et l’institution reste optimiste. Du côté du joueur, on ne semble pas fermé du tout à l’idée de continuer l’aventure madrilène. Surtout que le départ de Xabi Alonso pourrait jouer en la faveur du Real Madrid, puisque le coach espagnol ne semblait pas entretenir de bonnes relations avec Vinicius Jr. Reste à savoir quand le dénouement de ce dossier aura lieu, mais il pourrait bien durer jusqu’à la Coupe du Monde, voire plus…