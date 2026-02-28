Menu Rechercher
Le Havre : la frustration de Mory Diaw après la défaite face au PSG

Par Josué Cassé
Mory Diaw sous les couleurs du HAC. @Maxppp
Le Havre 0-1 PSG

Impérial dans les buts du HAC malgré la défaite des siens face au PSG ce samedi soir (0-1), Mory Diaw, auteur de 7 arrêts, aura brillé, notamment avec ce penalty arrêté face à Désiré Doué. Interrogé au micro de L1+ après la rencontre, le dernier rempart du HAC était forcément frustré.

«C’est frustrant, à la mi-temps le coach nous a dit qu’on avait eu 22 ballons dans le dernier tiers, on voulait faire mieux aujourd’hui, notamment en seconde période. On ne voulait pas quitter cette rencontre en étant frustré et on l’est. C’est le mauvais sentiment qu’on a ce soir. On a une équipe joueuse, on ne s’est pas mis tous derrière, ce sont nos armes, on a tous des regrets», a analysé le gardien du HAC.

