OM : les grandes annonces d’Habib Beye avant le choc face à l’OL

Le premier vrai gros test de son mandat. Ce dimanche soir, Habib Beye dispute son premier match au Vélodrome en tant que coach de l’OM. Après avoir débuté son aventure marseillaise par une défaite face à Brest (0-2), l’ancien coach de Rennes aura à cœur de réussir à dominer l’OL dans un Olympico qui s’annonce bouillant. Pour accélérer l’intégration de son système, en accord avec sa direction, le coach sénégalais avait décidé de partir en stage d’une semaine du côté de Marbella. L’occasion de préparer au mieux le match face à Lyon et surtout de découvrir un groupe dans son intimité. Présent en conférence de presse ce samedi, Habib Beye a été très positif au moment d’évoquer ce stage en Espagne.

La suite après cette publicité

« Le stage s’est très bien passé dans un beau cadre. C’est toujours un moment important pour un coach qui découvre un effectif, d’avoir des moments avec les joueurs, sentir leur émotion dans cette période, échanger avec eux. Il y a eu des sourires, ils ont passé des moments ensemble et c’est important. Ça permet à l’équipe de ne pas se retrouver chacun chez soi. C’est très positif pour nous », a-t-il ainsi expliqué. De l’optimisme donc après ce stage qui doit permettre à l’OM de montrer un autre visage face à l’OL dans un match qui sera très disputé. Car une nouvelle contre-performance commencerait à sérieusement compliquer la tâche dans le sprint final même si Habib Beye a souhaité rester positif.

La suite après cette publicité

Habib Beye veut un OM conquérant

« Mon discours va dans l’optimisme, gagner pour revenir à 2 points de l’OL et chasser ces équipes. Il reste 11 matches et 33 points à prendre et le championnat est long. On sait où on veut aller, la victoire nous amènera à continuer à travailler mais un autre résultat ne remet pas tout en question. Cette équipe sait ce qu’elle a à faire. Quand on est l’OM, on ne peut pas rêver mieux que de jouer l’OL le dimanche soir au Vélodrome. Venir ici, ce n’est pas simple et pour l’OL, c’est un vrai challenge. Il n’y a pas de peur mais de l’excitation. Peu importe le système et l’animation, on doit être conquérant et cela nous permettra de faire un grand match. » Pour autant, l’ancien coach de Rennes souhaite voir un OM bien plus conquérant, encore plus devant son public au stade Vélodrome.

« J’ai envie de voir une équipe conquérante, c’est important pour nos supporters, pour nos objectifs. Ça oppose deux équipes de très haut niveau. Il y a une excitation particulière pour nous et les joueurs. Cette semaine a été basée sur ce challenge et la compétition face à l’OL. L’important c’est de recoller sur le trio et accrocher le bon wagon pour avoir une fin de saison passionnante. Quand vous jouez au foot, vous êtes confrontés aux challenges. Une fois, j’avais une discussion avec Pape Diouf, quand j’étais capitaine de l’OM et que j’avais voulu chercher des primes pour la 5e et 6e place, et il m’avait dit, ici c’est que 1 ou 2, le reste ce n’est pas un objectif. Donc je veux que l’équipe soit performante aussi pour aller chercher ça. » Justement, Habib Beye compte aussi sur le stade Vélodrome pour emmener l’équipe plus haut. « J’ai vécu des choses dans ce stade. Aujourd’hui c’est différent, je ne suis plus joueur mais entraîneur. Je serai jugé sur les résultats, que l’équipe soit spectaculaire, se servir de la ferveur ici qui est magnifique. En tant qu’adversaire, tu sais ce que tu vas subir là-bas, là je suis du bon côté et demain ils vont attendre qu’on emballe ce match pour ne faire qu’un. » Réponse dimanche soir mais ce choc OM-OL s’annonce palpitant.