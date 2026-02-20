Menu Rechercher
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 23e journée
Brest
Marseille
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
L. Ajorque (PD H. Magnetti)
10'
1 - 0
L. Ajorque (PD J. Dina Ebimbe)
Voir le live commenté
Classement live 4 Marseille 40 11 Brest 30
Possession 67% Marseille Brest
Tirs 12 8 10 4 2 12
Grosses occasions créées 75% Brest 3 Marseille 1
Compositions Brest 4-2-3-1 Marseille 4-3-3
1 1.15 N 6 2 14
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Marseille Igor Paixão 1 #2 Logo Brest Kamory Doumbia 1 #3 Logo Brest Éric Ebimbe 1
Tirs (%)
#1 Logo Brest Éric Ebimbe 1/2 50% #2 Logo Marseille Quinten Timber 1/2 50% #3 Logo Brest Ludovic Ajorque 2/5 40%
Fautes subies
#1 Logo Brest Ludovic Ajorque 3 #2 Logo Marseille Mason Greenwood 2 #3 Logo Brest Kamory Doumbia 2
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Nayef Aguerd 0/3 0% #2 Logo Brest Daouda Guindo 0/3 0% #3 Logo Marseille Mason Greenwood 1/4 25%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Brest Romain Del Castillo 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Brest Junior Diaz 4/4 100% #2 Logo Brest Joris Chotard 4/5 80% #3 Logo Brest Hugo Magnetti 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Brest Junior Diaz 3 #2 Logo Brest Hugo Magnetti 3 #3 Logo Brest Kamory Doumbia 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Brest Joris Chotard 3/3 100% #2 Logo Brest Ludovic Ajorque 8/12 67% #3 Logo Brest Romain Del Castillo 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Marseille Nayef Aguerd 0/5 0% #2 Logo Marseille Igor Paixão 0/5 0% #3 Logo Brest Éric Ebimbe 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Benjamin Pavard 0/4 0% #2 Logo Marseille Amine Gouiri 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Marseille Timothy Weah 60/63 95% #2 Logo Marseille Benjamin Pavard 73/77 95% #3 Logo Marseille Emerson 34/36 94%
Corners et centres réussis
#1 Logo Brest Romain Del Castillo 3

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
66% 28% 5%
Série en cours
N
V
N
D
D
N
D
V
N
D
Rencontres précédentes
22% 4 Victoires 17% 3 Nuls 61% 11 Victoires

Blessures & suspensions

Soumaïla Coulibaly Soumaïla Coulibaly Blessure musculaire
Quinten Timber Quinten Timber Inconnu Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la tête Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Coup Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Accumulation de cartons jaunes

Match Brest - Marseille en direct commenté

23e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 20 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Brest et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 23e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 23e journée de Ligue 1 McDonald's entre Brest et Marseille. Ce match aura lieu le vendredi 20 février 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Brest et Marseille.

On en parle

Arbitres

Romain Lissorgue arbitre principal
0.2
4
Moyenne de cartons par match sur 10 matchs arbitrés
Brice Parinet Le Tellier arbitre assistant
Youssef El Hamzaoui arbitre assistant
Remi Landry quatrième arbitre
Julian Grelot arbitre VAR
Alexandre Castro arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Francis-Le Blé Brest
Stade Francis-Le Blé
  • Année de construction : 1922
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 15931
  • Affluence moyenne : 10304
  • Affluence maximum : 15183
  • % de remplissage : 64

Match en direct

Date 20 février 2026 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 23
Diffusion Ligue 1+
Code SB29-OM
Zone France
Équipe à domicile Brest
Équipe à l'extérieur Olympique de Marseille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Brest et Marseille en France ?

Le match est à suivre en direct le 20 février 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Brest et Marseille ?

Brest : le coach E. Roy a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Coudert, D. Guindo, J. Diaz, B. Chardonnet, K. Lala, H. Magnetti, J. Chotard, J. Dina Ebimbe, K. Doumbia, R. Del Castillo, L. Ajorque.

Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : G. Rulli, Emerson, N. Aguerd, B. Pavard, T. Weah, A. Vermeeren, Q. Timber, P. Højbjerg, Igor Paixão, A. Gouiri, M. Greenwood.

Qui arbitre le match Brest Marseille ?

Romain Lissorgue est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Brest Marseille ?

Brest accueille le match au Stade Francis-Le Blé.

Quelle est la date et l'heure du match Brest Marseille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 20 février 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué des buts pour Brest ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Brest : L. Ajorque 10' 29'.

Top commentaires
Comparer les stats du match
