Match Brest - Marseille en direct commenté
23e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 20 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Brest et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 23e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 23e journée de Ligue 1 McDonald's entre Brest et Marseille. Ce match aura lieu le vendredi 20 février 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Brest et Marseille.
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Brest et Marseille en France ?
Le match est à suivre en direct le 20 février 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.
Quelles sont les compositions officielles du match entre Brest et Marseille ?
Brest : le coach E. Roy a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Coudert, D. Guindo, J. Diaz, B. Chardonnet, K. Lala, H. Magnetti, J. Chotard, J. Dina Ebimbe, K. Doumbia, R. Del Castillo, L. Ajorque.
Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : G. Rulli, Emerson, N. Aguerd, B. Pavard, T. Weah, A. Vermeeren, Q. Timber, P. Højbjerg, Igor Paixão, A. Gouiri, M. Greenwood.
Qui arbitre le match Brest Marseille ?
Romain Lissorgue est au sifflet pour cette rencontre.
Où se joue le match Brest Marseille ?
Brest accueille le match au Stade Francis-Le Blé.
Quelle est la date et l'heure du match Brest Marseille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 20 février 2026, coup d'envoi 20:45.
Qui a marqué des buts pour Brest ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Brest : L. Ajorque 10' 29'.